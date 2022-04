KUKE i Agencja Rozwoju Przemysłu będą wspierać polskich eksporterów

Agencja Rozwoju Przemysłu i KUKE będą wspólnie pomagać przedsiębiorcom nastawionym na zagraniczną ekspansję. Obie instytucje będą wspólnie oferować rozwiązania finansowe dla polskich firm oraz wspierać ich w działaniach na międzynarodowych rynkach.

- W obecnej sytuacji podwyższonego ryzyka i zwiększonej niepewności takie wsparcie ze strony KUKE jest jeszcze bardziej potrzebne, by instytucje finansujące odważniej podchodziły do udostępniania środków na działanie i rozwój polskich przedsiębiorców nastawionych na internacjonalizację swojego biznesu. Jednocześnie cieszymy się z dalszego zacieśnienia współpracy w ramach grupy Polskiego Funduszu Rozwoju i że to ARP jest pierwszym niebankowym podmiotem, który będzie korzystał z naszych rozwiązań dla eksporterów. Nasza dotychczasowa współpraca skoncentrowana w dużej mierze na rynku krajowym, w tym pomiędzy ARP a naszą spółką zależną KUKE Finance w zakresie oferowania rozwiązań faktoringowych, przechodzi na wyższy poziom – dodaje Janusz Władyczak, prezes KUKE.Można oczekiwać, że najczęściej wykorzystywanymi rozwiązaniami będą gwarancje finansowania inwestycji krajowych generujących eksport oraz gwarancje finansowania obrotowego udostępnianego eksporterom przez ARP.- Krajowi i zagraniczni przedsiębiorcy zgłaszają duże zapotrzebowanie na finansowanie, którego często nie mogą pozyskać w innych komercyjnych instytucjach finansowych np. z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń. W ARP staramy się wychodzić poza standardy finansowania korporacyjnego organizując alternatywne możliwości zabezpieczenia oferowanego finansowania np. poprzez poręczenia w ramach Krajowej Grupy Poręczeniowej, czy też w ostatnim czasie, poprzez zawartą umowę z Europejskim Funduszem Gwarancyjnym. Uzupełniając wspomnianą paletę zabezpieczeń, instrumenty gwarancyjne KUKE pozwolą na szerszą dystrybucję powierzonego nam kapitału., szczególnie w okresie istotnych turbulencji geopolitycznych – precyzuje Konrad Trzonkowski, dyrektor zarządzający ARP.Rozwiązania z systemu wsparcia eksportu przynoszą korzyści zarówno eksporterom jak i finansującym ich instytucjom, które używając regwarancji KUKE, zabezpieczających do 80 proc. przyjętego zobowiązania, mogą zwiększyć poziom finansowania klientów. W efekcie eksporterzy są w stanie więcej zainwestować w rozwój potencjału produkcyjnego i zintensyfikować zewnętrzną ekspansję.