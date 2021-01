KUKE przedłuża preferencje w ubezpieczaniu eksportu inwestycyjnego

W odpowiedzi na utrzymujące się wysokie ryzyko w handlu międzynarodowym oraz niepewność co do kondycji finansowej zagranicznych kontrahentów, wynikającą z nadal trudnej sytuacji ekonomicznej wielu państw, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) zdecydowała się przedłużyć do końca roku możliwość objęcia w 100-proc. ubezpieczeniem projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym.

Takie rozwiązanie KUKE zaproponowała w połowie marca ubiegłego roku.

Wtedy rozszerzająca się epidemia koronawirusa zaczęła globalnie dezorganizować działalność gospodarczą i inwestycje.

Skorzystali z tego rozwiązania przedsiębiorcy różnych branż.

Wsparcie jest potrzebne