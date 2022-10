Kuleba: Nie można słowem pokój zakrywać rosyjskich zbrodni

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba zaapelował na Twitterze, by nie używać słowa „pokój” do maskowania aprobaty dla armii rosyjskiej, która nadal popełnia zbrodnie wojenne na Ukraińcach. Post pojawił się w odpowiedzi na "pokojowe" propozycje Elona Muska.

"Ci, którzy sugerują, by Ukraina zrezygnowała ze swoich obywateli i ziemi - rzekomo po to, by nie skrzywdzić urażonego ego Putina lub ratować Ukrainę przed cierpieniem - nie powinni zakrywać słowem "pokój" słów "Niech Rosjanie zabijają i gwałcą tysiące niewinnych Ukraińcy i zdobywają jeszcze więcej terytoriów", napisał Kuleba.

Post Kuleby pojawił się po publikacji amerykańskiego miliardera Elona Muska na Twitterze, w której proponował on głosowanie nad tym, czy Ukraina powinna zrezygnować z Krymu na rzecz Rosji, nie wstąpić do NATO i zgodzić się na plebiscyt pod egidą ONZ na okupowanych przez Rosję terytoriach, rzekomo w celu uniknięcia jeszcze większych ofiar. Ponad 60 proc. tych, którzy już głosowali na Twitterze odrzuciło "pokojowy plan" Muska.

