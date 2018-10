Kurs akcji Lenovo i ZTE ostro w dół

Po czwartkowych doniesieniach mediów, że chińscy hakerzy użyli mikroczipa wielkości ziarnka ryżu do szpiegowania blisko 30 amerykańskich firm akcje Lenovo i ZTE spadły podczas piątkowej sesji na giełdzie w Hongkongu.

Akcje Lenovo spadły o 20 proc., jednak w połowie sesji odrobiły trochę start, osiągając poziom minus 15 proc. Udziały ZTE straciły 11 proc.

Bloomberg podał w czwartek, że ataki chińskich hakerów były wymierzone głównie w elementy łańcucha dostaw. Zgodnie z informacjami agencji niezależni eksperci znaleźli w płytach głównych serwerów podejrzane elementy nie będące częścią ich architektury.



Do odkrycia miało dojść w 2015 roku przy okazji przygotowań Amazona do przejęcia firmy Elemental, która zajmowała się przetwarzaniem plików wideo i formatowaniem ich z myślą o różnych rodzajach urządzeń. Koncern Jeffa Bezosa intensywnie pracował wówczas nad poszerzeniem swojej oferty w usłudze Amazon Prime Video.



Według Bloomberga Amazon natychmiast poinformował o odkryciu władze USA. Serwery dostarczane przez Elemental były bowiem wykorzystywane m.in. przez ministerstwo obrony USA, CIA, marynarkę wojenną oraz obsługę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.



Elemental natomiast był tylko jednym z setek klientów firmy Super Micro Computer (inaczej Supermicro) z San Jose, która należy do największych światowych producentów płyt głównych dla serwerów i innych podzespołów.



Lenovo podkreśliło w swym komunikacie, że Super Micro nie dostarcza żadnych podzespołów do ich produktów.



W trakcie dochodzenia śledczy mieli ustalić, że mikroelementy montowane w podzespołach pozwoliły hakerom na zyskanie dostępu poprzez tzw. tylne drzwi do sieci, w których znajdowały się zainfekowane maszyny.



Według zbliżonych do sprawy źródeł Bloomberga mikroczipy były montowane na płytach głównych składanych przez podwykonawców Supermicro w Chinach. W ocenie agencji atak z użyciem tych urządzeń był dużo poważniejszym zagrożeniem, niż incydenty z użyciem złośliwego oprogramowania.



Według Bloomberga Chiny specjalizują się w szpiegowaniu za pomocą sprzętu. Cyberprzestępcy działający na zlecenie państwa mają m.in. wprowadzać zmiany w działaniu podzespołów już na etapie ich produkcji w chińskich fabrykach. Obecnie Chiny produkują 75 proc. używanych na świecie telefonów komórkowych i 90 proc. komputerów PC.

