Odczuwane w niektórych krajach zmęczenie wojną na Ukrainie wynika z tego, że przywódcy nie tłumaczą społeczeństwom, iż wspieranie Kijowa jest ważne z perspektywy ich własnych interesów narodowych – powiedział PAP Kurt Volker, były specjalny przedstawiciel USA ds. Ukrainy. Wskazał, że Zachód nadal ocenia pomoc Ukrainie jako "działanie humanitarne".

"Widać pewne zmęczenie tą wojną; ludzie pytają, jak długo jeszcze potrwa i ile będzie kosztowała? Winię za to trochę naszych przywódców, ponieważ nie wyszli publicznie i nie wyjaśnili znaczenia tej wojny z perspektywy naszych własnych interesów narodowych" - wyjaśnił.

Volker w latach 2017-2019 był specjalnym wysłannikiem Waszyngtonu na Ukrainę. Jego zadaniem była pomoc władzom w Kijowie w rozwiązaniu konfliktu ze sponsorowanymi przez Rosję separatystami na wschodzie kraju.

W rozmowie z PAP w kuluarach konferencji Jałtańska Strategia Europejska (YES) w Kijowie dyplomata ocenił, że pomoc dla Ukrainy oceniana jest przez społeczeństwa zachodnie jako działanie charytatywne.

"Jest to raczej postrzegane jako wsparcie charytatywne, a nie pomoc ze względu na interesy narodowe i należy to naprawić. (W przypadku Ukrainy ) musimy wyznaczyć jasne cele, które są oparte na wynikach, a nie na czasie lub pieniądzach. Ukraina broni swojej suwerenności i integralności terytorialnej, siły rosyjskie są pokonywane i są to ważne rzeczy dla naszych własnych interesów bezpieczeństwa. Powinniśmy więc o tym rozmawiać i myślę, że gdybyśmy to robili, społeczeństwa byłyby bardziej cierpliwe" - uznał.

Zdaniem Volkera jeszcze przed otwartą fazą wojny Rosji przeciwko Ukrainie wiadomo było, że Ukraina nie ulegnie Rosji.

"Nawet przed rosyjskim atakiem na Ukrainę ludzie, którzy znali Rosję i Ukrainę, wiedzieli, że Ukraina przetrwa i wygra. Ukraińskie poczucie tożsamości, patriotyzm i gotowość do walki o własny kraj są bardzo podobne do tego, co można zaobserwować u was, w Polsce. Jest bardzo, bardzo silne. Wiadomo więc było, że Ukraina odniesie sukces" - powiedział.

Dyplomata ocenił, że obecnie, ponad półtora roku od inwazji Rosji, Ukraina udowodniła, że pokładane w niej nadzieje nie były próżne.

"Dziś, gdy Rosja została odepchnięta z wielu zajętych przez nią obszarów, a teraz jej wojska bronią się okopane na linii frontu, widzimy tutaj w Kijowie, że Ukraina zdecydowanie przetrwała. Ukraina ugruntowała swoją pozycję w Europie. Jest to silny, europejski, demokratyczny kraj z dynamiczną gospodarką. Jest to miejsce tętniące życiem" - zauważył.

Pytany o ocenę sytuacji na froncie Volker wskazał, że Ukraińcy podejmują poważne wysiłki, by odzyskać kolejne, okupowane przez Rosję terytoria, chroniąc przy tym życie swoich obywateli.

"Teraz walka polega na usunięciu sił rosyjskich z pozostałej części terytoriów, które okupują, co jest trudne. Ukraińcy podejmują dodatkowe wysiłki, aby chronić swoich obywateli. Nie chcą marnować ludzkiego życia, a mimo to robią rozsądne postępy. I myślę, że będą nadal robić postępy jesienią i w przyszłym roku" - powiedział.

Zwrócił także uwagę na opóźnienia w dostawach uzbrojenia dla Sił Zbrojnych Ukrainy z państw zachodnich. "Weźmy na przykład samoloty F-16, które pojawią się na Ukrainie dopiero w przyszłym roku. Gdybyśmy podjęli decyzję rok temu, już by tu były. Weźmy systemy dalekiego zasięgu - gdybyśmy podjęli decyzje kilka miesięcy temu, ukraińscy żołnierze mieliby je już dzisiaj" - podkreślił.

Amerykański dyplomata ocenił, że zwłoka w dostawach uzbrojenia dla Ukrainy wynika z "lęków Zachodu" przed Rosją. "To bardzo niefortunna sytuacja. Myślę, że Zachód zbytnio przejmuje się swoimi obawami i słucha swoich lęków, zamiast myśleć o naszych celach" - wskazał.

Zdaniem Volkera w Rosji widać tymczasem sygnały, które mogą świadczyć o tym, że może dojść do jej rozpadu.

"Myślę, że jeśli spojrzymy na oznaki to zobaczymy, że Rosja zaczyna się rozpadać. To nie jest normalna sytuacja, kiedy w Rosji dochodzi do buntu wojskowego jednej z grup najemników (tzw. Grupa Wagnera), a następnie zestrzeliwuje się samolot z jej przywódcą (Jewgienijem Prigożynem). Tak więc sprawy w Rosji są znacznie bardziej poważne, niż nam się wydaje" - powiedział.

"Sądzę, że jeśli siły rosyjskie zostaną odcięte na Krymie - a myślę, że Ukraińcy będą w stanie to zrobić - to spowoduje to poważny kryzys polityczny w Rosji i wywoła pytania tamtejszego społeczeństwa, w jaki sposób doszło do tego, że Władimir Putin sprowadził nas aż na tak złą drogę?" - wyjaśnił Kurt Volker w rozmowie z PAP.

Z Kijowa Jarosław Junko