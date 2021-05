Kuwejt: Niezaszczepieni nie będą mogli wyjechać z kraju

Ministerstwo informacji Kuwejtu oznajmiło w poniedziałek, że od 22 maja niezaszczepieni obywatele kraju nie będą mogli odbyć podróży zagranicznych. Nie dotyczy to jednak grup wiekowych, które na razie nie mogą być szczepione.

W oświadczeniu podano również, że granice Kuwejtu pozostaną zamknięte dla wszystkich poza obywatelami kraju. Już 10 dni wcześniej zawieszono wszystkie loty z Indii w związku z szerzeniem się nowego wariantu koronawirusa.

W porównaniu do innych państw Zatoki Perskiej, akcja szczepień przebiega stosunkowo wolno. Według zestawienia Our World in Data, jak dotąd zaszczepiono tam ok. 20 proc. mieszkańców, podczas gdy np. w Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich - niemal połowę. Jak donosi Euronews, problemy z uzyskaniem szczepionki mają imigranci, którzy stanowią aż ok. 70 proc. z ponad 4 mln mieszkańców kraju.

Państwo od początku roku mierzy się z drugą falą pandemii, a od marca liczba nowych zakażeń utrzymuje się tam na poziomie 1,3-1,5 tys. dziennie.