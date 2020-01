Kuwejt: Rząd: wiadomość agencji KUNA o wycofaniu wojsk USA błędna

Rząd Kuwejtu oświadczył w środę, że wiadomość podana tego dnia przez państwową agencję prasową KUNA, mówiąca o tym, iż wszystkie amerykańskie siły w Kuwejcie zostaną wkrótce wycofane, jest błędna. Agencja "została zhakowana" - poinformowano.

Wiadomość o ataku hakerskim zamieścił na Twitterze szef biura ds. komunikacji rządu Kuwejtu Tarek al-Muzarem.

Wcześniej tego dnia KUNA przekazała, że minister obrony Kuwejtu szejch Nasir Sabah al-Ahmad as-Sabah powiadomił, iż otrzymał oficjalny list od dowódcy amerykańskiej bazy Arifdżan w Kuwejcie "informujący o rychłym wycofaniu stamtąd wszystkich amerykańskich sił w ciągu trzech dni".

"Nadejście takiego listu z bazy Arifdżan było nieoczekiwane i dlatego komunikujemy się z ministerstwem obrony USA, aby uzyskać więcej szczegółów i informacji" - podała KUNA, powołując się na słowa ministra.

Następnie kuwejcka agencja podała, że błędna wiadomość o wycofaniu amerykańskich wojsk, która pojawiła się na jej koncie na Twitterze, nie pochodziła z agencji i była wynikiem ataku hakerskiego. Nie podano jednak, kto mógł za nim stać.

Amerykanie posiadają kilka baz w Kuwejcie. W bazie Arifdżan stacjonuje kilka tysięcy zagranicznych żołnierzy, w tym głównie z USA. Obecnie trwa przerzut ok. 3 tys. żołnierzy 82. dywizji powietrznodesantowej USA w związku ze wzrostem zagrożenia dla amerykańskich sił w regionie; jest to uzupełnienie ok. 750 żołnierzy, którzy w zeszłym tygodniu przybyli do Kuwejtu.