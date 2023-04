Kuwejt sprząta po malezyjskiej aferze korupcyjnej

Ciągnie się jeden z największych skandali korupcyjnych w historii, w którym skazano już pracowników Goldman Sachs i Deutsche Bank w USA, skazano byłego premiera Malezji Najiba Razaka, odebrano pochodzące z defraudacji prezenty dla Kim Kardashianczy Leonardo Di Caprio.

28 marca 2023 sąd w Kuwejcie skazał in absentia głównego organizatora defraudacji z Malezyjskiego funduszu 1Malaysia Development Berhad - Low Taek Jho (znanego też jako Jho Low, gdzie Low jest nazwiskiem, w tradycji azjatyckiej często podawanym na pierwszym miejscu) - na 10 lat ciężkich robót.

Wraz z nim skazano jego wspólników: Muhammeda Bachara Kiwana (syryjsko–francuskiego biznesmena, skazanego rok temu na 10 lat za skandal ze sprzedażą paszportów Komorów, obecnie przebywającego w Paryżu jako uchodźca), Szejka Sabaha Jabera Al-Mubaraka Al-Hamada Al-Sabaha (syna byłego premiera Kuwejtu), Hamada Al-Wazana (kolegi Jho Lowa ze studiów w USA i doradcy szejka) oraz prawnika Sauda Abdelmohsana.

Wszyscy otrzymali 10 letnie wyroki (poza prawnikiem, którego skazano „jedynie” na 7 lat), muszą zwrócić zdefraudowany 1 miliard dolarów oraz zapłacić blisko 500 mln USD kary.

Kary dotyczą próby wyprania 1 miliarda USD, który miał posłużyć ukryciu wcześniejszych defraudacji z funduszu 1MDB przez ówczesnego premiera Malezji Najiba Razaka, odsiadującego obecnie 12-letni wyrok w Malezji w związku z częścią tej sprawy.

Zagmatwana sieć powiązań i nielegalnych działań podstawą skandalu

Zgodnie z uzasadnieniem wyroku, opisanym wcześniej przez portal śledczy The Sarawak Report, który jako pierwszy naświetlił skandal 1MDB, po ujawnieniu w 2015 r. pierwszych nieprawidłowości i braków na kontach funduszu rozwojowego, ówczesny premier Najib Razak, przy pomocy głównego organizatora defraudacji Jho Lowa porozumiał się z firmami chińskimi i zwiększył drastycznie wartość kontraktów – np. malezyjska państwowa East Coast Rail Link zwiększyła wartość kontraktu z chińskim China Communication Construction Company Limited (CCCC) z ok 7 mld USD do 14 mld USD, z czego dodatkowe środki miały służyć ukryciu strat spowodowanych defraudacją.

Pieniądze te zostały przetransferowane przez oddział CCCC w Hong Kongu do firmy Al Asbah należącej do szejka Sabaha Jabera Al-Mubaraka Al-Hamada Al-Sabaha, skąd następnie trafiły do spółki szejka na Kajmanach, która zapłaciła, ale nie otrzymała ziemi należącej do 1MDB, a następnie trafiły do Abu Dhabi, aby wykupić rzekome należności 1 MDB. Jho Low wykorzystał również firmy szejka jako przykrywkę dla płatności w USA – zakupu Park Lane Hotel w Nowym Jorku oraz dla firm PR i innych inwestycji zagranicznych.

Ze względu na powiązania polityczne szejka, władze Kuwejtu zignorowały podejrzany przelew dokonany za pośrednictwem kuwejckiego oddziału chińskiego banku ICBC. Również Jho Low, ściągany po 2018 r. międzynarodowym listem gończym spokojnie przebywał w tym państwie od 2019 r. chroniony przez swoje powiązania.

Dopiero w 2020 r. po zmianie władzy w emiracie rozpoczął się proces. Jak jednak ujawnił wyrok, przez dwa lata sąd w Kuwejcie nie otrzymał pomocy z Malezji. Jest to związane z rządami koalicji, w skład której wchodziła partia byłego premiera Razaka. Dopiero kolejne wybory i nowy rząd, zresztą też w koalicji z tą samą skompromitowaną Barisan National, pozwoliły na dalsze działania. I wyroki skazujące dla głównych sprawców.

Kolejna odsłona jednego z największych skandali korupcyjnych w historii Malezji

Wyroki jest kolejną odsłoną jednego z największych skandali korupcyjnych w historii – skandalu w którym skazano już pracowników Goldman Sachs i Deutsche Bank w USA, nałożono kary na Deloitte, skazano wspomnianego byłego premiera Malezji Najiba Razaka, odebrano pochodzące z defraudacji prezenty od Jho Lowa: ferrari dla Kim Kardashian, obrazy Picassa oraz Basquiata dla Leonardo Di Caprio, czy diamentową biżuterię dla Mirrandy Kerr. Póki co jednak, główny aktor Jho Low unika sprawiedliwości. Według niektórych danych, Malezyjczyk chińskiego pochodzenia ukrywa się w Makao lub Chinach, jednak nie udał się tego potwierdzić. Można przypuszczać, że wiele osób jest zainteresowanych aby nigdy nie zeznawał.

