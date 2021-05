"L'Osservatore Romano": wielkie zdjęcie papieża całującego numer obozowy ocalałej Polki

Wielkie zdjęcie papieża Franciszka, całującego numer obozowy ocalałej z obozu Auschwitz-Birkenau Lidii Maksymowicz, widnieje na pierwszej stronie najnowszego wydania watykańskiego dziennika "L'Osservatore Romano". Miało to miejsce podczas audiencji generalnej.

Włoska telewizja RAI i watykaniści z wielu krajów poinformowali o niezwykłym geście, jaki wykonał papież podczas środowej audiencji generalnej na dziedzińcu świętego Damazego w Watykanie. Była na niej Lidia Maksymowicz, Polka pochodzenia białoruskiego, więziona jako kilkuletnie dziecko w niemieckim obozie zagłady i poddawana okrutnym eksperymentom medycznym doktora Mengele. Gdy podszedł do niej papież, pokazała mu numer obozowy 70072 wytatuowany na lewej ręce. Franciszek schylił się i pocałował to miejsce.

Watykańska gazeta publikuje obszerną relację z tego kilkuminutowego spotkania zwracając uwagę na to, że papież był nim głęboko wzruszony.

W artykule zatytułowanym "70072" dziennik przedstawia historię urodzonej na Białorusi 80-letniej obecnie Lidii Maksymowicz, która trafiła do obozu w Birkenau mając niespełna trzy lata i została rozdzielona z matką. Po wojnie została adoptowana przez polską rodzinę.

Gazeta przytacza też słowa kobiety: "Nie nienawidziłam moich prześladowców, kiedy byłam dzieckiem, nie nienawidzę ich teraz".

"Gdybym miała żyć myśląc o nienawiści i zemście, wyrządziłabym krzywdę sobie i mojej duszy; byłabym chora, bo nienawiść zabiłaby i mnie" - dodała.

Kobieta wyjaśniła: "Misja, którą wybrałam i którą będę kontynuować do końca życia, to wspominać, mówić o tym, co mnie spotkało; opowiadać przede wszystkim młodym, aby nie pozwolili na to, by coś takiego znów się wydarzyło".

Jest ona bohaterką filmu "70072, dziewczynka, która nie potrafiła nienawidzić", zrealizowanego przez włoskie stowarzyszenie La Memoria Viva.

Z Rzymu Sylwia Wysocka