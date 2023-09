Lampedusa to porażka Unii Europejskiej. Pieniądze na zatrzymanie imigrantów utknęły

Lampedusa - mała wyspa położona pomiędzy włoską Sycylią a Tunezją zmaga się z kolejną falą kryzysu migracyjnego, który staje się coraz większym kłopotem dla Europy. W zeszłym tygodniu na wyspie pojawiło się ponad 11 tys. nielegalnych imigrantów z Afryki.

Kryzys na włoskiej wyspie Lampedusa nie zaczął się wczoraj. Ten wysunięty mocno na południe skrawek Włoch doświadcza regularnie trudności z przyjmowaniem uchodźców z ogarniętej chaosem i kryzysem gospodarczym Subsaharyjskiej Afryki. Ze względu na swoje usytuowanie, około 100 km od wybrzeża afrykańskiego, Lampedusa od początku kryzysu migracyjnego jest pod dużym naporem nielegalnej migracji do Unii Europejskiej. Swoistym katalizatorem procesu była tzw. arabska wiosna w latach 2010-2012. Seria tąpnięć politycznych w regionach Maghrebu i Bliskiego Wschodu, których najbardziej dotkliwymi symbolami były wojny domowe w Syrii i Libii, tylko wzmogła exodus ludności cywilnej.

Ostatnie nasilenie nielegalnej imigracji na Lampedusę świadczy o porażce Unii Europejskiej w relacjach z Tunezją. Memorandum, które w lipcu zostało wynegocjowane przez włoski rząd i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen z rządem w Tunisie przewidywało wsparcie dla afrykańskiego kraju w wysokości 255 mln euro, z czego 105 mln miało zostać wypłacone niezwłocznie tamtejszemu rządowi m.in. na sfinansowanie pensji dla sił bezpieczeństwa.

Memorandum z Tunezją spotkało się już jednak choćby ze sprzeciwem socjalistycznej frakcji w Parlamencie Europejskim (Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - S&D), której przedstawiciele uważają, że porozumienie z autorytarnym reżimem w Tunisie jest sprzeczne z europejskimi wartościami.

- Protokół ustaleń UE-Tunezja przyjmuje zbyt uproszczone podejście do jednego z największych wyzwań, przed jakimi stoi obecnie UE. Płacenie autokratom za zapobieganie migracji do UE nie zapewni stabilnych i długoterminowych rozwiązań wewnętrznych problemów UE w zakresie polityki azylowej i migracyjnej - stwierdziła wiceprzewodnicząca S&D Gabriele Bischoff podczas sesji Parlamentu Europejskiego 12 września.

Włochy mają naciskać na Unię Europejską, aby wypłaciła obiecane fundusze. Tym bardziej że Rzym podejrzewa, iż kontrole migrantów w Tunisie ustały, a straż przybrzeżna nie monitoruje już sytuacji.

Włochy zrobiły bardzo dużo, by Tunezja dostała finansowe wsparcie

Jednak Parlament Europejski wstrzymuje wypłatę funduszy. Argument jest taki, że zanim Tunezja otrzyma wsparcie finansowe, musi wprowadzić zmiany w prawodawstwie, które będą respektować prawa człowieka i wzmacniać demokrację.

Zablokowanie porozumienia pomiędzy Tunezją a Unią Europejską doprowadziło do ruchów odwetowych ze strony Tunisu. 12 września na włoską wyspę Lampedusa przypłynęło aż 5112 imigrantów na 110 łodziach, którzy trafili na europejskie wybrzeże z Tunezji. Włoska premier Giorgia Meloni w trakcie rozmowy telefonicznej z komisarz von der Leyen, która dotyczyła kryzysu migracyjnego na wyspie Lampedusa, miała powiedzieć o szantażu ze strony Tunisu.

Tunezja będąca najbliższym sąsiadem Włoch na kontynencie afrykańskim stanowi dla Rzymu najważniejszego partnera gospodarczego, od którego stabilności zależy powodzenie w walce z kryzysem migracyjnym. W czerwcu 2023 roku premier Giorgia Meloni podjęła się dialogu pomiędzy Tunisem a Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) w sprawie odblokowania finansowania w wysokości około 2 miliardów dolarów i sfinalizowania umowy o wartości 1,9 miliarda dolarów na korzyść tego afrykańskiego państwa. MFW blokował te środki ze względu na regres we wprowadzaniu reform demokratycznych w Tunezji.

Kryzys migracyjny na Lampedusie związany jest przede wszystkim z nielegalnym przybyciem na terytorium UE obywateli innych państw niż Tunezja, m.in. Libii. W związku z tym rząd w Tunisie, nie posiadając odpowiedniej umowy o readmisji, nie jest w żaden sposób zmuszony do przyjęcia z powrotem migrantów. Jednakże pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Tunezji powoduje, że państwo to nie posiada odpowiednich narzędzi do wstrzymywania procederu nielegalnych migracji przez swoje terytorium.

Według analizy Banku Światowego gospodarka Tunezji została nadwątlona m.in. przez deficyt handlowy i rozbudowane pakiety socjalne. Ograniczony dostęp kraju do międzynarodowego wsparcia finansowego sprawił, że lokalne finansowanie długu stało się dużym wyzwaniem. Ponadto stopa inflacji w Tunezji osiągnęła 10,4 proc. w lutym 2023 r. osiągając najwyższy poziom od ponad trzech dekad, głównie z powodu rosnących cen energii i żywności.