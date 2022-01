Ławrow: na razie ma sensu zgadywać, jaka będzie odpowiedź Rosji

W tej chwili nie ma sensu zgadywanie, jaka będzie odpowiedź Rosji na ewentualne odrzucenie przez USA rosyjskich propozycji w sprawie stabilności strategicznej – oznajmił w piątek minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

"Nie mogę dodać nic więcej do tego, co mówił prezydent Władimir Putin" - powiedział Ławrow, pytany na konferencji prasowej w Moskwie o to, jak może wyglądać zapowiedziana przez Rosję "militarna odpowiedź" w przypadku braku dyplomatycznego porozumienia z USA i NATO.

"Ta reakcja może być różna i będzie zależeć od tego, co zaproponują nasi eksperci wojskowi" - oświadczył Ławrow.