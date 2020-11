Ławrow: protest na Białorusi słabnie; nadzieja w reformie konstytucyjnej

Rosja jest zaniepokojona, że sytuacja na Białorusi wciąż nie jest spokojna, ale protest w tym kraju słabnie – uważa rosyjski szef dyplomacji Siergiej Ławrow. Jego zdaniem rozwiązaniem sytuacji w kraju jest przeprowadzenie organizowanej przez władze reformy konstytucyjnej.

"Jesteśmy oczywiście zaniepokojeni tym, że sytuacja wciąż jest niespokojna, chociaż jesteśmy zadowoleni, że intensywność protestów maleje. Liczba uczestników protestów, jak rozumiem, zmniejsza się" - oświadczył Ławrow w czwartek na konferencji prasowej dla dziennikarzy z Rosji i zagranicy.

Dodał, że w ostatnią niedzielę w protestach uczestniczyło 3-5 tys. osób, podczas gdy wcześniej na akcje zbierało się ponad 100 tys.

Na Białorusi w efekcie brutalnej reakcji władz, licznych procesów sądowych i innych represji liczebność protestów trwających od sierpniowych wyborów prezydenckich znacząco spadła.

Zdaniem Ławrowa "ten spadek aktywności to najwyraźniej znak, że ci ludzie, którzy szczerze wychodzili na ulicę, chcieli, by ich usłyszano, zrozumieli, że należy przystąpić do konstruktywnego dialogu".

Według szefa wspierającej Alaksandra Łukaszenkę rosyjskiej dyplomacji taki scenariusz proponuje oficjalny Mińsk, rozpoczynając "dialog" na temat zmian w konstytucji, przewidujących m.in. ograniczenie władzy prezydenta i rozszerzenie funkcji parlamentu. Jak zapowiada Mińsk, dyskusja na ten temat odbędzie się w najbliższych miesiącach w ramach Ogólnobiałoruskiego Zjazdu Ludowego, zwoływanego przez władze.

"Popieramy ten proces i zakładamy, że w przygotowanie zmian konstytucji powinny być zaangażowane maksymalnie szerokie grupy społeczeństwa: związki zawodowe, pracownicy zakładów, studenci, stowarzyszenia, partie polityczne, a także zdrowe siły opozycyjne" - powiedział Ławrow.

Rosyjski minister ocenił również, że do zdestabilizowania sytuacji dążą niekonstruktywne struktury opozycyjne z otoczenia byłej kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej, znajdujące się w Wilnie i Warszawie.

Z tych stolic jego zdaniem płyną również przez sieci społecznościowe instrukcje dla agresywnie nastrojonych uczestników protestów.

Ławrow ocenia, że kraje zachodnie inspirują opozycję do scenariuszy konfrontacyjnych, nastawionych na podzielenie białoruskiego społeczeństwa.

Według Ławrowa na ulice w Mińsku wychodzą obecnie głównie takie osoby, w tym nierzadko kryminaliści i inni, uzbrojeni "w pręty czy kamienie brukowe".