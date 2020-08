Ławrow: Rosję niepokoją podejmowane z zewnątrz próby wykorzystania sytuacji na Białorusi

Rosja jest zaniepokojona próbami wykorzystania trudności wewnętrznych Białorusi przez graczy z zewnątrz, którzy usiłują narzucić Białorusinom wygodne dla siebie porządki - oświadczył w środę rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

"Niepokoi nas próba wykorzystania trudności wewnętrznych, z którymi zetknęła się teraz Białoruś, jej naród i władze, po to, aby z zewnątrz ingerować w te wydarzenia i procesy" - powiedział Ławrow w programie telewizyjnym. Dodał, że chodzi nie tylko o ingerowanie, ale i o cel, jakim jest "narzucenie Białorusinom tych porządków, które gracze zewnętrzni uważają za wygodne dla siebie".

"To, co teraz słyszymy ze stolic europejskich - przede wszystkim z krajów bałtyckich, a także z Polski i Parlamentu Europejskiego - we wszystkim tym chodzi nie o prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę, prawa człowieka i demokrację, a o geopolitykę" - oświadczył.

Wyraził ocenę, że "nikt nie ukrywa, że chodzi o walkę o przestrzeń postsowiecką". Zapewnił, że Rosja widziała tę walkę po rozpadzie ZSRR i że jej ostatnim przykładem "jest oczywiście Ukraina".

Szef MSZ Rosji wyraził nadzieję, że "Białorusini zdołają sami załatwić dwoje sprawy" i nie będą podporządkowywać się "tym, którym Białoruś jest potrzebna wyłącznie po to, aby zagospodarowywać przestrzeń geopolityczną i promować znaną destrukcyjną logikę +albo jesteście z Rosją, albo z UE+".

Minister przyznał, że wybory prezydenckie na Białorusi z 9 sierpnia "nie były idealne" i zapewnił, że uznają to także władze Białorusi, które teraz - jego zdaniem - próbują dialogu z obywatelami. Oświadczył, że nie należy wykorzystywać sytuacji na Białorusi do destabilizowania dialogu między władzami i społeczeństwem. Zaapelował, by propozycje pośredniczenia kierować bezpośrednio do władz Białorusi, a "nie przez mikrofon".

Z Moskwy Anna Wróbel