Ławrow w Serbii skrytykował "sztuczne forsowanie" kwestii Kosowa

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow powiedział w czwartek, że nie należy "forsować" sprawy uregulowania kwestii Kosowa i przyspieszać jej unormowania "według sztucznych terminów". Minister mówił o tym w Belgradzie, po rozmowach z władzami Serbii.

"Uważamy, że forsowanie tak zwanej końcowej normalizacji, przyspieszanie jej według jakichkolwiek sztucznych terminów przyniosłoby skutek odwrotny do zamierzonego" - powiedział szef rosyjskiej dyplomacji po spotkaniu z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem. Ławrow powiedział, że Rosja "będzie popierać wszelkie kroki, wysiłki i inicjatywy, które rzeczywiście pomogą Belgradowi i Prisztinie podjąć decyzję trwałą i możliwą do przyjęcia dla obu stron". Podkreśli, że Rosja poprze tylko takie rozwiązanie, "które będzie zadowalające dla samych Serbów, broniących swoich uzasadnionych praw i interesów w Kosowie".

Szef MSZ zapewnił także, że "żadne sztuczne próby" nie zdołają zniweczyć kierunku, którym jest strategiczne partnerstwo rosyjsko-serbskie.

Wizyta Ławrowa w Belgradzie jest jego pierwszą podróżą zagraniczną po przerwie w życiu dyplomatycznym wywołanej pandemią koronawirusa. Rosyjski minister rozmawiał w Serbii z Vucziciem i szefem MSZ tego kraju Ivicą Dacziciem. Sam Vuczić odwiedzi Moskwę 24 czerwca i przeprowadzi rozmowy z prezydentem Władimirem Putinem. Intensywne kontakty rosyjsko-serbskie następują w czasie, gdy USA podjęły inicjatywę dyplomatyczną na Bałkanach. Prezydent USA Donald Trump zaprosił na 27 czerwca do Białego Domu przywódców Serbii i Kosowa, mając nadzieję na zawarcie porozumienia pokojowego.

Na początku czerwca nowy rząd Kosowa zniósł wszelkie przeszkody w imporcie serbskich produktów, czyniąc krok w kierunku wznowienia dialogu z Serbią. Rosja zdaniem ekspertów nie jest zwolenniczką szybkiej normalizacji relacji serbsko-kosowskich. Obawia się bowiem, że otworzyłoby to drogę Prisztinie i Belgradowi do członkostwa nie tylko w UE, ale i w NATO. Ławrow odwiedza teraz Belgrad, "by oznakować pozycje rosyjskie na Bałkanach" - powiedział rosyjskiemu dziennikowi "Kommiersant" znany chorwacki komentator Vlado Vuruszić.

Wizyta Ławrowa jest też oceniana jako wyraz poparcia Moskwy dla Vuczicia przed zaplanowanymi na 21 czerwca wyborami parlamentarnymi w Serbii.

Serbia utraciła kontrolę nad Kosowem, swą dawną prowincją, po trwających 11 tygodni bombardowaniach NATO w 1999 roku, będących reakcją na toczącą się tam wojnę, w której zginęło 13 tys. osób. Od tego czasu stosunki między Belgradem i Prisztiną są napięte.

Kosowo oficjalnie oddzieliło się od Serbii w 2008 roku, a jego niepodległość uznało ponad 110 krajów, w tym USA i większość państw UE, lecz nie Serbia, Rosja i Chiny. USA i UE od lat zachęcają Kosowo i Serbię do znormalizowania stosunków. Uregulowanie wzajemnych relacji jest jednym z warunków wejścia obu krajów do Unii Europejskiej, o co starają się zarówno Belgrad, jak i Prisztina.

Z Moskwy Anna Wróbel