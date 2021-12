Le Figaro: Francja w Mali stawia opór najemnikom Wagnera

Dyskusje między malijską juntą a Rosjanami trwają pomimo presji ze strony Paryża, który mobilizuje Europę, aby stawić czoła wagnerowskim najemnikom związanym z Kremlem – pisze w poniedziałek dziennik „Le Figaro”.

Od czasu ogłoszenia zbliżenia między rosyjską kompanią najemników Wagnera a malijską juntą, Paryż próbuje zablokować funkcjonowanie najemników Kremla w Bamako, uznając to za "czerwoną linię" w relacjach Francji z Mali - pisze francuski dziennik.

"Nie może być współpracy między żołnierzami francuskimi i najemnikami Wagnera na tym samym terytorium" - argumentował jeszcze kilka tygodni temu Pałac Elizejski oraz MSZ.

Obecnie Paryż złagodził swoją pozycję. Współpraca z rosyjskimi najemnikami jest nadal uważana za "niedopuszczalną", ale nie ma już mowy o opuszczeniu Mali przez francuskich żołnierzy - pisze "Le Figaro".

"Odejście oznaczałoby ryzyko porażki, jak w Afganistanie, byłby to również prezent dla Rosjan" - mówi francuski dyplomata, cytowany przez dziennik. "Junta chce przede wszystkim utrzymać władzę. Stawiamy warunki temu reżimowi, ale Rosjanie z Wagnera są gotowi pomóc im się utrzymać" - kontynuuje dyplomata. Trwają bezpośrednie kontakty między juntą a Wagnerem. Dyskusje toczą się teraz wokół kwestii finansowych. Zaangażowanie najemników wyceniane jest na 10 milionów dolarów. Czy junta jest gotowa zrzec się swoich interesów w swoich kopalniach, nadwerężyć budżet państwa i zaryzykować utratę pomocy międzynarodowej? - zastanawia się dyplomata.

W Sahelu Francja liczy na to, że Europa pomoże przeciwstawić się wagnerowcom - podsumowuje dziennik.

27 państw UE przygotowuje się do nałożenia sankcji na Wagnera na następnym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych 13 grudnia i uzależnia przyznanie pomocy dla malijskiej armii w wysokości 24 mln euro od zerwania współpracy z Grupą Wagnera - podaje "Le Figaro".

Parlament Europejski wezwał państwa afrykańskie do zerwania wszelkich związków z Wagnerem. Kraje sąsiednie również powinny zademonstrować niechęć do współpracy z nimi na kolejnym szczycie Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) 12 grudnia. Według źródła zaznajomionego z tą sprawą te międzynarodowe naciski podsycały "wahania" malijskiej junty. Paryż zrobił też wszystko, aby przekonać kraje należące do europejskich sił operacji Takuba do pozostania w Mali- analizuje dziennik.

Premier Estonii Kaja Kallas rozmawiała o tym z prezydentem Emmanuelem Macronem podczas wizyty w Paryżu w zeszłym tygodniu - przypomina dziennik.

Na pytanie, czy Estonia opuści Mali, jeśli przybędzie Wagner premier odpowiedziała: "To trudny temat. Jeśli Wagner osiedli się w Mali, nasz udział stanie się bardzo wrażliwy politycznie. Ale Rosja wykorzystuje Wagnera do dzielenia Europy. Jeśli Europejczycy opuszczą Mali, Rosja wygra, zatem nie czas na dawanie takiego sygnału".

Z Paryża Katarzyna Stańko