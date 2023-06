"Le Figaro": Macron reaktywuje Trójkąt Weimarski; zdecydowany kontynuować zbliżenie z Europą Wschodnią

Prezydent Emmanuel Macron reaktywuje Trójkąt Weimarski; zdecydowany jest kontynuować zbliżenie z Europą Wschodnią, zapraszając w poniedziałek kanclerza Niemiec Olafa Scholza i prezydenta Polski Andrzeja Dudę do Paryża – ocenia we wtorek dziennik „Le Figaro”.

"Widziana od wschodu francusko-niemiecka lokomotywa jest hamulcem. Widziana z Zachodu Grupa Wyszehradzka - Węgry, Czechy, Polska, Słowacja - dusi się prorosyjskim wyborem Viktora Orbana. Niech żyje Trójkąt Weimarski!" - pisze "Le Figaro".

"Od momentu powstania w 1991 r. ta platforma dialogu politycznego między Francją, Niemcami i Polską często ulegała awariom. Została reaktywowana po raz drugi od początku roku podczas kolacji w Pałacu Elizejskim w poniedziałek z udziałem Macrona, Scholza i Dudy. Spotkanie miało na celu koordynację pomocy wojskowej i gwarancji bezpieczeństwa, których Europejczycy chcą udzielić Ukrainie przed szczytem NATO w Wilnie 11 i 12 lipca oraz Radą Europejską 29 i 30 czerwca" - zauważa francuski dziennik.

"Celem spotkania było również zbliżenie do siebie dwóch części Europy, wschodniej i zachodniej, które od początku wojny zwiększały przepaść między sobą. Spotkanie weimarskie jest nawet +zaprzeczeniem idei, że istnieje różnica między starą a nową Europą+" - ocenia jeden z francuskich dyplomatów, cytowany przez "Le Figaro". Według niego wszystkie państwa UE mają "wspólną wolę europejską" w kwestii Ukrainy, a Niemcy zmieniają swój model gospodarczy, stając się coraz bardziej stanowcze wobec Rosji.

"Francja, która historycznie nigdy nie wykazywała entuzjazmu dla rozszerzenia czy to UE, czy NATO, również zmieniła swoje stanowisko" - podkreśla dziennik.

"Wszyscy zgadzają się dać Ukrainie +mocne, konkretne i namacalne+ gwarancje bezpieczeństwa, jak określił to Macron. W Sojuszu panuje także quasi-konsensus co do tego, że nie da się przyjąć kraju w stanie wojny. +Wprowadzenie kraju w stanie wojny do NATO bez wiedzy, czy Stany Zjednoczone są gotowe do bezpośredniej interwencji, nie byłoby dobrą rzeczą. Artykuł 5. jest solidny, gdy nikt nie ma wątpliwości, że wszyscy będą go przestrzegać+ - wyjaśnia wysoki rangą francuski dyplomata. Według niego konieczne jest +aby Władimir Putin zrozumiał, że nie doprowadzi do wyczerpania Ukrainy i że determinacja sojuszników do jej obrony nie osłabnie+. Pozostaje zatem jeszcze zdefiniować te gwarancje bezpieczeństwa - wskazuje "Le Figaro".

Punktami spornymi między Zachodem i Wschodem Europy jest czas przyjęcia Ukrainy do NATO oraz polityka migracyjna UE, co prawdopodobnie rzuciło cień na spotkanie Trójkąta - spekuluje gazeta.

"Polska sprzeciwia się mechanizmowi alokacji przez Radę Europejską osób ubiegających się o azyl. Warszawa uważa, że środek odzwierciedla +krótkoterminowe myślenie, które de facto spowoduje wzrost fal migracyjnych+. Polski rząd odmawia płacenia +ogromnych sum za błędy polityki imigracyjnej najbogatszych krajów+" -wskazuje "Le Figaro".

"Pomimo tych przeciwstawnych prądów, zdecydowana większość krajów UE jest świadoma potrzeby ponownego zjednoczenia. Pozbawienie się konsensualnego rozwiązania zarówno w sprawie NATO, jak i UE, byłoby darem złożonym Rosji Władimira Putina. A w 2023 roku w świecie zachodnim, z kilkoma wyjątkami, nikt nie zamierza dawać prezentu gospodarzowi Kremla" - podsumowuje "Le Figaro".

Z Paryża Katarzyna Stańko