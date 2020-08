"Le Figaro": we Francji wzrasta zagrożenie separatyzmem islamskim

Ministerstwo spraw wewnętrznych Francji ściśle monitoruje pięć departamentów kraju, w których urzędnicy znani są z separatystycznych poglądów. W kraju szczególnie rośnie zagrożenie separatyzmem islamskim – pisze w poniedziałek dziennik „Le Figaro”.

Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin, który z polecenia prezydenta Emmanuela Macrona zajmuje się problemem separatyzmu islamskiego, przygotowuje ustawę w tej sprawie, która ma być gotowa we wrześniu - informuje francuski dziennik.

Po aresztowaniu w niedzielę grupy Czeczenów, przygotowujących się do pomszczenia domniemanego ataku na członka ich społeczności w Saint-Dizier w północno-wschodniej Francji, Darmanin powiedział: "Żadna społeczność na terytorium Republiki nie może brać prawa we własne ręce". Dodał, że Francja to kraj, w którym żadna religia nie jest lepsza od innej.

Według resortu spraw wewnętrznych niektóre gminy nie są świadome zagrożenia separatyzmem. Ministerstwo ściśle monitoruje pięć departamentów, w których wybrani urzędnicy znani są z takich poglądów. Chodzi zarówno o sympatyzowanie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, jak i tolerowanie działań dyskryminacyjnych (np. wobec kobiet) w lokalnych społecznościach.

Władze badają m.in. zachowania samorządowców, zarówno tych wybranych z list popieranych przez związki wyznaniowe, jak i tych wywodzących się z list świeckich, ale podatnych na tezy islamistyczne. MSW monitoruje też naciski wywierane przez niektóre stowarzyszenia religijne na samorządy.

Dziennik podkreśla, że Związek Muzułmańskich Francuskich Demokratów (UDMF), który oskarżany jest przez niektórych komentatorów o naruszanie świeckiego charakteru francuskiego porządku politycznego, wystawiał swoich kandydatów w wyborach samorządowych m.in.: w Paryżu, Nanterre, Clichy-la-Garenne, Joue-les-Tours czy Chatellerault.

W Saint-Etienne-du-Rouvray startował imam Brahim Charafi, muzułmański kapelan w więzieniu Rouen, założyciel islamskiej księgarni, w której można znaleźć prace fundamentalistyczne, a także autor antysyjonistycznych i antyizraelskich wypowiedzi. Imam ów wykłada również w Europejskim Instytucie Nauk Humanistycznych (IESH) w Saint-Denis, który francuski wywiad określa jako sprzyjający Bractwu Muzułmańskiemu.

Charafi uzyskał w ostatnich wyborach samorządowych 13,68 proc. głosów.

Z Paryża Katarzyna Stańko