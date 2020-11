"Le Figaro": zwycięstwo Bidena szansą na powrót do porozumienia paryskiego

Zwycięstwo Joe Bidena daje szansę na powrót do porozumień: klimatycznego z Paryża oraz nuklearnego z Iranem - komentuje wyniki wyborów w USA francuski dziennik "Le Figaro" w poniedziałek. Dodaje jednak, że w Pałacu Elizejskim "nikt nie skakał z radości".

"Wybór Bidena to dobra wiadomość dla Emmanuela Macrona. Osobisty związek, który francuski prezydent próbował nawiązać z Donaldem Trumpem, już dawno wygasł" - pisze gazeta.

Trzeba zbudować nowe relacje francusko-amerykańskie; Macron będzie miał na to mało czasu, jeśli będzie chciał to zrobić przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2022 r. - ocenia "Le Figaro".

Trump występował przeciwko niektórym kluczowym celom polityki zagranicznej Pałacu Elizejskiego, jak utrzymanie porozumienia klimatycznego z Paryża czy irańskiego porozumienia nuklearnego - wylicza francuski dziennik. Dodaje, że Macron może mieć nadzieję na nawiązanie osobistych relacji z Bidenem i współpracę przy niektórych wspólnych celach polityki zagranicznej.

Paryż liczy również na wsparcie NATO i Bidena w zastopowaniu coraz bardziej ekspansywnej tureckiej polityki zagranicznej, która jest we Francji oceniana jako wroga - pisze gazeta.

"Trump nigdy nie próbował sprawować przywództwa w Sojuszu; uważał go za przestarzały" - zauważa "Le Figaro", cytując sobotnią wypowiedź sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który okrzyknął Bidena "silnym zwolennikiem" Sojuszu.

"W Pałacu Elizejskim nikt jednak nie skakał z radości. Zwycięstwo Demokraty nie oznacza zwrotu o 180 stopni we wszystkich kwestiach międzynarodowych. Zgodnie z polityką Baracka Obamy i Donalda Trumpa wzrost znaczenia Chin pozostanie głównym problemem USA. Partnerstwo z Europą nie będzie jego priorytetem" - przewiduje "Le Figaro"

"Nie będziemy żyć w świecie, w którym panuje systematyczna ochrona i życzliwość Stanów Zjednoczonych" - dziennik cytuje komentarz francuskiego sekretarza stanu ds. europejskich Clementa Beaune'a.

"Nie powinniśmy mieć złudzeń. Stany Zjednoczone od wielu lat nie są przyjaznym partnerem państw europejskich" - uważa z kolei cytowany przez gazetę minister gospodarki Bruno Le Maire.

Jak pisze "Le Figaro", paradoksalnie zwycięstwo Bidena i pojawiający się wraz z nim nowy kontekst geopolityczny mogą nawet zahamować międzynarodowe i europejskie ambicje Macrona, jak m.in. europejskie projekty obronne.

Z Paryża Katarzyna Stańko