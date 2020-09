Legutko: UE jest dziś w gorszej kondycji niż 10 lat temu, a KE mówi o świetlanej przyszłości

Unia Europejska jest dziś w gorszej kondycji niż 10 lat temu. W ciągu tych lat ze strony każdego przewodniczącego Komisji słyszeliśmy, że czeka nas świetlana przyszłość. Coraz mniej osób traktuje to przesłanie poważnie - powiedział przemawiając w PE w imieniu frakcji EKR Ryszard Legutko (PiS).

Szefowa KE Ursula Von der Leyen przedstawiała w środę w PE orędzie o stanie Unii Europejskiej.

"Zaskakuje mnie to, że w ciągu ostatnich 10 lat ze strony każdego przewodniczącego Komisji słyszeliśmy, że czeka nas świetlana przyszłość i że wielkie dni chwały są już za rogiem, o ile tylko Komisja Europejska i instytucje europejskie otrzymają więcej kompetencji. Musi mieć pani świadomość, że coraz mniej osób traktuje to przesłanie poważnie" - powiedział Legutko zwracając się do Von der Leyen na sali plenarnej.

Jak dodał, szefowa KE w kwestii klimatu proponuje "wielki skok", w sytuacji, gdy przyszłość jest bardziej niepewna, niż kiedykolwiek wcześniej. Wskazał, że Europejski Zielony Ład będzie bardzo kosztowną ekstrawagancją UE.

Odniósł się też do kwestii praworządności. "Poprzednie pomysły były już całkowicie niezgodne z traktatami i miały na celu przede wszystkim prześladować rządy, które nie znajdują się w mainstreamie. To nie dotyczy w ogóle tego, co one robią, ale kim są" - powiedział.

Wskazał, jeśli chodzi o kwestie praworządności w PE funkcjonuje "brutalny dyktat większości". "Proszę nie otwierać drzwi dla kolejnych instrumentów forsowanych przez większość, tak jak pani to obiecała. (...) Instytucje europejskie chciałaby wyłączyć demokratyczne ustanowione instytucje poszczególnych krajów" - powiedział.

Dodał, że jeśli KE będzie nadal trzymać obecny kurs, to Europa będzie w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ znajdzie się w pułapce federalistów i zielonych. "Juncker będzie na zawsze zapamiętany jako przewodniczący, który utracił Wielką Brytanię, a pani musi zadbać o to, aby nie była tą przewodniczącą, która utraciła Europejczyków. (...) Proszę ochronić UE przed ideologią i proszę przywrócić w niej spojrzenie na rzeczywistość" - wskazał.

Z Brukseli Łukasz Osiński