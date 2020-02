Lekarka z Mediolanu: kroki prewencji w związku koronawirusem słuszne i skuteczne

Mieszkająca w Mediolanie lekarz medycyny Joanna Heyman-Salvade powiedziała PAP, że kroki wprowadzone przez władze Włoch w związku z szerzeniem się koronawirusa są jak najbardziej słuszne i skuteczne. Wśród najważniejszych wymieniła zakaz masowych imprez.

Mediolan, jest stolicą włoskiego regionu Lombardia, w którym zanotowano najwięcej przypadków groźnego wirusa - ponad 260. W całych Włoszech stwierdzono 400 zainfekowanych; 12 osób zmarło z powodu Covid-19.

"Najważniejsze jest odgrodzenie od potencjalnego źródła zakażenia" - podkreśliła kardiolog z wieloletnią praktyką. Jak zaznaczyła, kluczowe znaczenie ma obecnie przestrzeganie zaleceń włoskiego ministerstwa zdrowia, wśród których najważniejsze to mycie rąk. "Nie ma w tym żadnej przesady" - oceniła. Ważne jest też, jak dodała, by zachować odległość jednego metra w kontaktach z ludźmi, bo w ten sposób można uchronić się przed wirusem rozchodzącym się drogą kropelkową.

Rozmówczyni PAP powiedziała, że największe kontrowersje budzi kwestia noszenia maseczek ochronnych.

"W zasadzie powinny je nosić osoby zakażone, by nie rozsiewały dalej wirusów, a także ludzie z niską odpornością i ci, którzy stykają się z dużymi grupami ludzi, na przykład lekarze. Tymczasem rodzi się psychoza i wszyscy chcą mieć maseczki. Trudno powiedzieć, czy to przypadkiem nie jest nadmiar ostrożności. Być może jest to przesada, ale tego nie wiadomo, bo my tego wirusa nie znamy" - zauważyła Heyman-Salvade.

Jak zaznaczyła, "w tej sytuacji, jaka jest, lepszy jest nadmiar ostrożności".

Jednocześnie zwróciła uwagę na to, że noszone przez wiele osób w miejscach publicznych proste maseczki chirurgiczne są znacznie mniej skuteczne od tych z zaworkiem. Ich skuteczność wzrośnie, zaznaczyła, gdy noszące je osoby będą przestrzegać zasady dystansu jednego metra.

"W Mediolanie pociągi metra są puste, co oznacza redukcję ryzyka zakażeń; to dobra wiadomość mimo ogromnych strat finansowych, jakie powodują w mieście ograniczenia i zakazy" - dodała lekarka ze stolicy Lombardii.

Poinformowała, że w czasie dyżurów w mediolańskiej przychodni stosuje maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki. Po wizycie każdego pacjenta lekarze długo i dokładnie myją ręce specjalnymi płynami dezynfekującymi.

Sylwia Wysocka