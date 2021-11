Lekarka z RPA: poziom zaraźliwości wariantu Omikron zbliżony do Delty

"Poziom zaraźliwości wariantu Omikron jest mniej więcej podobny do Delty" - stwierdziła doktor Angelique Coetzee z RPA, która odkryła nową odmianę koronawirusa. Jej zdaniem nie ma powodu do alarmu z powodu tej mutacji.

Doktor Coetzee, prezes stowarzyszenia lekarzy w Pretorii, której słowa publikuje w poniedziałek dziennik "La Repubblica", mówiąc o okolicznościach odkrycia nowego wariantu powiedziała, że przez 8 tygodni nie miała pacjentów z Covid-19.

"W połowie listopada przyszedł 33-letni mężczyzna. Miał lekkie objawy, ale inne od tych, jakie widziałam do tej pory. Postanowiłam zrobić test, bo mieliśmy do czynienia z infekcją wirusową. Po pozytywnym wyniku u czwartej osoby w jego rodzinie z tymi samymi lekkimi objawami włączyła mi się lampka alarmowa" - dodała lekarka z RPA. Jak wyjaśniła, te symptomy to zmęczenie, ból głowy, drapanie w gardle i lekkie przeziębienie, czyli inne niż w przypadku Delty.

Jak dodała, zawiadomiła swoich kolegów, że dzieje się coś dziwnego i że nie jest to Delta.

"Nasi naukowcy natychmiast zbadali sekwencje wirusowe. W poniedziałek 22 listopada przyszło potwierdzenie: to jest nowy wariant" - opowiedziała Angelique Coetzee.

Podkreśliła, że do tej pory żadna osoba z wariantem Omikron nie została hospitalizowana.

"Nigdy nie wykryliśmy ciężkich skutków. Ciekawe jest to, że pacjenci z silnym bólem gardła mieli potem wszyscy negatywny wynik" - zauważyła.

Lekarka wyraziła przypuszczenie, że w ciągu dwóch tygodni naukowcy powinni wyjaśnić przyczyny licznych mutacji wykrytych w Omikronie.

Poinformowała też: "Objawy są bardzo lekkie i takie same u zaszczepionych i nie".

Pacjenci lekarki z RPA, jak stwierdziła, czują się dobrze i szybko wyzdrowieli, w ciągu kilku dni.

Angelique Coetzee zapytana, jakiej rady chciałaby udzielić, odparła: "Nie powinniście ulegać panice. Jeśli stwierdzicie te opisane objawy przez więcej niż dwa dni, zróbcie test. Szczepcie się, noście maseczki i nie przebywajcie w zatłoczonych miejscach".

Z Rzymu Sylwia Wysocka