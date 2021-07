Lekarze bez Granic: zatrzymanie naszego statku we Włoszech było motywowane politycznie

Międzynarodowa organizacja pozarządowa Lekarze bez Granic (MSF) poinformowała w poniedziałek, że jej statek ratujący migrantów na Morzu Śródziemnym został w piątek przejęty na Sycylii z pobudek politycznych.

Statek "Geo Barents" skonfiskowano w sycylijskiej miejscowości Augusta podczas inspekcji przeprowadzonej przez lokalne służby. Organizacja MSF poinformowała w oświadczeniu, że mimo iż jest skłonna spełnić wymagania władz, takie inspekcje "są okazją do realizacji celów politycznych pod przykrywką procedur administracyjnych".

Statek, jak podał Reuters, uratował w czerwcu podczas operacji na Morzu Śródziemnym ponad 400 osób, w tym dziesiątki dzieci bez opieki, które usiłowały dostać się do Europy na gumowych, drewnianych bądź wykonanych z włókna szklanego łodziach.

Władze portowe w Auguście odmówiły komentarza, Reuters nie uzyskał także informacji w tej sprawie od włoskiego ministerstwa transportu i infrastruktury.

Raport ONZ opublikowany w maju stwierdzał, że Unia Europejska oraz państwa członkowskie są po części winne śmieci imigrantów poprzez m.in. utrudnianie ratunkowych akcji humanitarnych. Jak przekazano, UE ograniczyła własne oficjalne operacje poszukiwawczo-ratownicze, a rządy uniemożliwiły organizacjom humanitarnym ratowanie migrantów, konfiskując ich statki i prowadząc przeciwko działaczom postępowania administracyjne oraz karne.

Co roku tysiące migrantów usiłują się przeprawić przez Morze Śródziemne do Europy, wypływając - często z Libii - małymi nadmuchiwanymi łodziami. Według powiązanej z ONZ Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM), w tym roku odnotowano 866 zgonów migrantów na Morzu Śródziemnym. Większość z nich (723 osoby) zginęła na środkowym szlaku śródziemnomorskim.