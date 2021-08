Lewicki: Amerykanie już nie wrócą do Afganistanu

Cokolwiek by się nie działo, Stany Zjednoczone już nie wrócą do Afganistanu, co wpisuje się w odchodzenie USA od bezpośredniego angażowania się i pomagania w innych krajach. Obecnie władze w Waszyngtonie najbardziej skupiają się na problemach wewnętrznych - ocenił w rozmowie z PAP amerykanista, prof. Zbigniew Lewicki.

"Oczywiście (USA) pozostaną członkiem NATO i ONZ, będą spełniali swoje zobowiązania sojusznicze, w tym nieformalne z Arabią Saudyjską i Izraelem, ale skupią się na swoich najbardziej palących problemach, czyli u samych siebie" - zaznaczył ekspert.

Zgodził się z wypowiedzią prezydenta USA Joe Biden z poniedziałku, że celem interwencji USA w Afganistanie nie było budowanie demokracji, lecz zwalczanie terroryzmu. "Obecność amerykańska nie miała na celu ani ustanawiania centralnego rządu, ani wprowadzania tam demokracji liberalnej. Ludzie mylą interwencję w Afganistanie z interwencją w Iraku, o której prędzej można powiedzieć, że była próbą budowy państwa w rozumieniu zachodnim" - wyjaśnił.

Jako "dużo bardziej wątpliwe" amerykanista ocenił słowa Bidena, że talibowie zajęli Kabul, bo "armia afgańska się poddała". "Jest prawdą, że armia afgańska pomimo otrzymania od USA w ciągu lat 80 mld dolarów rozsypała się, ale wywiad amerykański powinien zdawać sobie sprawę z tego, że to inna mentalność. Wśród Afgańczyków nie było przekonania do walki z talibami, bo wiedzieli, czym groziłoby zwycięstwo tych drugich. Zresztą wiele osób w armii afgańskiej miało związki z talibami. Ponadto w Afganistanie nie ma spójnej nacji, panuje tam podział na wiele mniejszości etnicznych. Amerykanie powinni byli o tym wiedzieć" - wskazał.

Zdaniem Lewickiego ewakuacja USA powinna była zostać przygotowana dużo wcześniej i jest wynikiem "rażącej niekompetencji" ze strony administracji Bidena. "Zapowiedziane przez niego wysłanie dodatkowego tysiąca żołnierzy amerykańskich do pomocy przy ewakuacji i zabezpieczeniu lotniska w Kabulu trzeba było zrobić już wcześniej. W tym wypadku zawiodła obecna administracja i nie można zrzucać całej winy na armię afgańską" - powiedział PAP.

W jego ocenie operacja ewakuowania obywateli USA, sojuszników i afgańskich współpracowników zostanie doprowadzona do końca. "Myślę, że (Amerykanie - PAP) ustalili to z talibami. Amerykanie powstrzymają się przed bombardowaniem, a talibowie zezwolą na doprowadzenie ewakuacji do końca. To są obopólnie korzystne działania. W interesie talibów nie leży narażanie się na intensywny ostrzał amerykański" - dodał.

Rozmawiała: Alicja Skiba