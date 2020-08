Liban: Ambasada USA wsparła protestujących w Bejrucie

Ambasada USA w Bejrucie wyraziła w sobotę na Twitterze wsparcie dla antyrządowych protestów w stolicy Libanu i wezwała władze kraju do słuchania demonstrantów i "zmiany kursu".

"Naród libański wycierpiał zbyt wiele i zasługuje na to, by przywódcy wysłuchali go i zmienili kurs, aby odpowiedzieć na żądania transparentności i odpowiedzialności" - napisała ambasada, dodając że wspiera Libańczyków "w ich prawie do pokojowego protestu i zachęca wszystkich zaangażowanych do zrezygnowania z przemocy".

Ambasada odniosła się w ten sposób do gwałtownych antyrządowych protestów w centrum stolicy, wywołanych przez tragiczną eksplozję 2,7 tys. ton saletry amonu, która pochłonęła co najmniej 157 ofiar. Zgromadzeni na placu Męczenników protestujący domagali się ustąpienia władz, wtargnęli na teren ministerstw spraw zagranicznych, energii, gospodarki i środowiska oraz próbowali przedostać się do budynku parlamentu.

W trakcie starć z siłami bezpieczeństwa setki osób zostało rannych, a jeden policjant zginął. Policja użyła gazu łzawiącego, gumowych kul, a także ostrej amunicji. Późnym wieczorem siłą przepędziła też protestujących z głównego placu.