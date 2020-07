Liban: Wzrost liczby zakażeń, rząd wprowadza ponownie restrykcje

Z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem rząd Libanu wprowadza ponownie surowe restrykcje, które będą obowiązywać przez dwa tygodnie. "Musimy uniknąć medycznej humanitarnej katastrofy" - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Hamad Hassan.

Nowe przepisy nakazują zamknięcie miejsc kultu, kin, barów, klubów nocnych i popularnych bazarów, zakazane jest organizowanie imprez sportowych.

Sklepy, firmy prywatne, banki i instytucje edukacyjne będą mogą być otwarte tylko we wtorki i środy, a od czwartku do poniedziałku, aż do 10 sierpnia, będzie obowiązywała niemal całkowita kwarantanna.

Zamknięcie sklepów, firm, instytucji i lokali w tym tygodniu zbiega się ze świętem Id al-Adha, kiedy to muzułmanie zazwyczaj organizują duże spotkania i rozdają datki oraz jedzenie biednym.

W ciągu ostatnich 24 godzin zdiagnozowano w Libanie co najmniej 132 przypadki koronawirusa, a osiem osób zmarło - podaje Reuters, powołując się na oficjalne dane. Od lutego w Libanie zmarło na Covid-19 tylko 51 osób.

Mimo restrykcji lotnisko w Bejrucie, przejścia graniczne z Syrią i porty morskie pozostaną otwarte. Osoby przybywające z krajów wysokiego ryzyka mają odbyć 48-godzinną kwarantannę - do chwili otrzymania wyniku testów na koronawirusa. Podróżni powracający z innych krajów będą instruowani, by odbyli kwarantannę w domu.

Liban pogrążony jest też w głębokim gospodarczym. W ostatnich miesiącach funt libański stracił około 80 proc. swojej wartości w stosunku do dolara, napędzając inflację w kraju silnie uzależnionym od importu. Ceny wzrosły do rekordowych poziomów, prawie połowa ludności żyje poniżej granicy ubóstwa, a stopa bezrobocia wynosi 35 proc.