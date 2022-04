Liban: Zatonęła łódź z blisko 60 migrantami; co najmniej sześć osób zginęło

W nocy z soboty na niedzielę u wybrzeży Libanu zatonęła łódź z blisko 60 migrantami na pokładzie; zginęło co najmniej sześć osób - poinformowała w niedzielę agencja Associated Press za libańskimi państwowymi mediami. Według ocalałych rozbitków wypadek spowodowała libańska marynarka wojenna.

Państwowa Agencja Informacyjna Libanu przekazała w niedzielę, że w pobliżu wyspy nieopodal miasta Trypolis odnaleziono pięć ciał. Wcześniej libańskie siły zbrojne potwierdziły śmierć jeszcze jednej osoby.

Rozbitkowie, którzy przeżyli wypadek, powiedzieli w rozmowie z lokalnymi stacjami telewizyjnymi, że winę za katastrofę ponosi libańska marynarka wojenna. Jej okręt, próbując zmusić załogę łodzi do powrotu na wybrzeże, miał dwukrotnie uderzyć w łódź migrantów i doprowadzić do jej zatonięcia.

Pułkownik Haitham Dinnawi, dowódca marynarki wojennej Libanu, przekazał, że łódź, którą płynęli migranci, mogła pomieścić tylko sześć osób (czyli blisko dziesięciokrotnie mniej, niż wynosiła liczba pasażerów), nie spełniała wymogów bezpieczeństwa i była przestarzała (miała zostać wyprodukowana w 1974 roku). W ocenie Dinnawiego migranci nie zastosowali żadnych środków ostrożności, m.in. nikt nie miał na sobie kamizelki ratunkowej.

Jedna osoba została zatrzymana pod zarzutem przemytu migrantów - poinformowała libańskia armia. Według Associated Press łódź prawdopodobnie płynęła z Libanu w kierunku Europy.

Liban, śródziemnomorski kraj liczący blisko 7 mln mieszkańców, w tym 1 mln syryjskich uchodźców, jest pogrążony w najgłębszym kryzysie ekonomicznym w najnowszej historii państwa. Krach gospodarczy sprawił, że ponad trzy czwarte Libańczyków żyje w ubóstwie.

Migranci z Libanu płacą tysiące dolarów przemytnikom za przewiezienie do Europy. Setkom osób udało się dotrzeć do krajów europejskich, podczas gdy dziesiątki innych zostały zatrzymane i zmuszone do powrotu przez libańską marynarkę wojenną.