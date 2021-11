Libia: Generał Chalifa Haftar wystartuje w grudniowych wyborach prezydenckich

Potężna postać libijskiej sceny politycznej, generał Chalifa Haftar ogłosił, że weźmie udział w wyborach prezydenckich 24 grudnia. Swoją kandydaturę zarejestrował w centrum wyborczym w mieście Bengazi - poinformowała we wtorek agencja Associated Press.

Dowódca, będący faworytem w wyścigu o fotel prezydencki, ogłosił swoją decyzję w przemówieniu telewizyjnym, dodając, że "wybory to jedyny sposób na wyjście z poważnego kryzysu, w którym pogrążona jest Libia".

Haftar do 2011 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Przy wsparciu CIA założył paramilitarną organizację dążącą do obalenia wieloletniego dyktatora Libii Muammara Kaddafiego.

Generał jest sprzymierzony z administracją na wschodzie kraju. Cieszył się poparciem Francji, Rosji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Egiptu do czasu nieudanej 14-dniowej ofensywy kierowanej przez niego Libijskiej Armii Narodowej na Trypolis w czerwcu 2020 roku. Atak został powstrzymany przez rząd uznawany na arenie międzynarodowej. We wrześniu br. Haftar przekazał swoje wojskowe obowiązki Abd ar-Razzakowi an-Nadhuriemu, szefowi sztabu wschodniej armii, by móc spełnić wymagania stawiane przez centralną komisję wyborczą kandydatom na urząd prezydenta.

Rywalem Haftara w pierwszych w historii Libii wyborach prezydenckich, organizowanych pod auspicjami ONZ, będzie m.in. poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie przeciw ludzkości Sajf al-Islam, syn byłego dyktatora Kaddafiego.