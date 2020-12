Libia: Siły generała Haftara zatrzymały turecki statek

Siły Libijskiej Armii Narodowej (LNA) generała Chalify Haftara oznajmiły w poniedziałek wieczorem, że przechwyciły turecki statek Mabrouka płynący pod jamajską banderą do portu w Misracie, kontrolowanego przez uznawany przez ONZ Rząd Jedności Narodowej.

Jak poinformował rzecznik LNA Admed al-Mismari, cytowany przez agencję Reutera, statek towarowy Mabrouka wraz z 17 członkami załogi został zatrzymany niedaleko Derny we wschodniej Libii. Dodał, że zawartość przewożonych kontenerów nie została jeszcze zbadana.

Według tureckich źródeł, na które powołuje się Reuters, statek transportował leki i sprzęt medyczny z Egiptu do Libii. Władze Turcji twierdzą, że do interwencji mogła zachęcić siły Haftara aktywność unijnej morskiej misji Irini, która w ubiegłym miesiącu przeszukała inny turecki statek, podejrzewając go o złamanie embarga na dostawy broni do Libii.

Turcja jest głównym sojusznikiem Rządu Jedności Narodowej w Trypolisie, libijskich władz uznawanych przez ONZ i rywala LNA w libijskiej wojnie domowej. W październiku obie strony uzgodniły stały rozejm, który doprowadził do wstrzymania walk, ale nie do wycofania wojsk z linii frontu.

W poniedziałek LNA oskarżyła Turcję o dalsze dostarczanie broni i najemników siłom Rządu Jedności Narodowej. Ale według ekspertów ONZ embargo na dostawy broni do Libii są łamane także przez sojuszników Haftara, w tym Rosję, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie.