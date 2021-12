Libia: Wybory prezydenckie odroczone

Wybory prezydenckie w Libii, które miały odbyć się w najbliższy piątek, zostały odroczone, co pogłębia chaos i stawia pod znakiem zapytania wspierany przez społeczność międzynarodową proces pokojowy i los rządu tymczasowego - pisze w środę agencja Reutera.

Komisja wyborcza zaproponowała opóźnienie wyborów o miesiąc tłumacząc je sporami m.in. o możliwość dopuszczenia do startu w wyborach kilku budzących kontrowersje kandydatów takich jak Saif al-Islam, syn obalonego i zabitego w 2011 roku dyktatora Libii Muammara Kadafiego. Al-Islam jest poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny pod zarzutem zbrodni przeciwko ludzkości związanych z tłumieniem rewolty sprzed 10 lat.

Kolejnym kontrowersyjnym kandydatem jest faworyt wyścigu o prezydenturę generał Chalif Haftar. Do 2011 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych, a przy wsparciu CIA założył paramilitarną organizację dążącą do obalenia Kadafiego.

Trzeci kandydat, premier rządu tymczasowego Abd al-Hamid ad-Dubajba obiecał, gdy obejmował obecne stanowisko, że nie weźmie udziału w wyborach prezydenckich, a jego przygotowania do udziału w elekcji wywołały oskarżenia o nieuczciwą przewagę nad innymi kandydatami.

Ci trzej kandydaci są osobami najbardziej dzielącymi Libijczyków.

Libia jest rozdarta między dwoma ośrodkami władzy: na zachodzie jest to obecnie rząd tymczasowy, a na wschodzie rząd samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej (ANL) w Bengazi, którego szefem ogłosił się Haftar. Cieszył się on poparciem Francji, Rosji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Egiptu do czasu nieudanej 14-dniowej ofensywy kierowanej przez niego ANL na Trypolis w czerwcu 2020 roku. Atak został powstrzymany przez rząd uznawany na arenie międzynarodowej. We wrześniu br. Haftar przekazał swoje wojskowe obowiązki Abd ar-Razzakowi an-Nadhuriemu, szefowi sztabu ANL, by móc spełnić wymagania stawiane przez komisję wyborczą kandydatom na urząd prezydenta.

Według komentatorów stawką w wyborach jest proces pokojowy między wschodnimi i zachodnimi obszarami Libii oraz nadzieja na zakończenie dekady chaosu, który ogarnął Libię od czasu, gdy wspierane przez NATO powstanie obaliło Kadafiego. Jednak wraz z mobilizacją grup zbrojnych w Trypolisie i na innych zachodnich terytoriach Libii, upadek procesu wyborczego może także oznaczać zaostrzenie lokalnych sporów. Od 2020 roku utrzymywane jest w kraju zawieszenie broni. Jednak, jak pisze Reuters, niektórzy politycy ze wschodu Libii ostrzegają przed nowym, separatystycznym rządem, przez który podział na wewnętrzne zwalczające się wzajemnie obozy może zostać przywrócony.