Liczba wykrytych zakażeń koronawirusem w Hongkongu przekroczyła 2 tys.

Służby medyczne Hongkongu zgłosiły we wtorek 61 nowych zakażeń koronawirusem, a łączny bilans odnotowanych w regionie infekcji przekroczył 2 tys. Nagły wzrost liczby pacjentów rodzi obawy o przeciążenie szpitali – podała publiczna stacja RTHK.

Obecnie zajętych jest prawie 70 proc. łóżek przeznaczonych do izolacji pacjentów w publicznych szpitalach. Liczba chorych w stanie krytycznym wzrosła w ciągu jednego dnia z siedmiu do 29 - przekazała przedstawicielka władz medycznych Linda Yu.

Chuang Shuk-kwan z hongkońskiego centrum ochrony zdrowia zaapelowała do mieszkańców, by poddawali się testom na koronawirusa tylko, jeśli mieli bliski kontakt z osobą zakażoną, by nie obciążać dodatkowo regionalnej służby zdrowia.

58 spośród 61 nowych pacjentów zakaziło się koronawirusem w Hongkongu. W 25 z tych przypadków władzom nie udało się ustalić źródła infekcji. Łączny bilans zakażeń wykrytych w Hongkongu wzrósł w ciągu ostatnich dwóch tygodni o ponad 700 do 2019 przypadków.

We wtorek w regionie zmarły również kolejne dwie zakażone osoby, co podniosło liczbę zgonów odnotowanych tam od początku pandemii do 14.

Wśród nowych pacjentów jest opiekunka, która odwiedziła co najmniej 10 domów opieki nad seniorami i odprowadziła sześciu lub siedmiu z nich do szpitali - podkreślają miejscowe media.

Z Kantonu Andrzej Borowiak