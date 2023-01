Lider brytyjskiej opozycji krytykuje w Davos premiera Sunaka za nieobecność na forum

Lider brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer skrytykował w czwartek premiera Rishiego Sunaka za nieobecność na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Zapowiedział też, że jego przyszły rząd nie będzie wydawał nowych licencji na wydobycie ropy i gazu.

"Jedną z rzeczy, które zwróciły moją uwagę, odkąd tu jestem, jest nieobecność Wielkiej Brytanii. Dlatego naprawdę ważne jest, że jestem tutaj i minister finansów w gabinecie cieni Rachel Reeves jest tutaj, jako deklaracja, że jeśli nastąpi zmiana rządu - a mam nadzieję, że nastąpi - Wielka Brytania będzie odgrywać rolę na scenie globalnej w sposób, którego, jak sądzę, prawdopodobnie nie było w ostatnich latach" - powiedział Starmer w Davos.

Dodał, że nieobecność Sunaka została też zauważona przez osoby, z którymi rozmawiał na Forum.

Brytyjski rząd w Davos jest reprezentowany przez ministra biznesu Granta Shappsa. Obecny jest też były premier Boris Johnson, który zachęcał do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy.

Starmer, którego partia od ponad roku wygrywa wszystkie sondaże poparcia, ogłosił, że rząd nie będzie wydawać nowych licencji na wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. "Tym, co mówimy o ropie i gazie, jest to, że faktycznie musi nastąpić transformacja. Oczywiście będą one odgrywać rolę podczas tej transformacji, ale bez nowych inwestycji, bez nowych pól na Morzu Północnym, ponieważ musimy iść w kierunku zerowej emisji netto, musimy zapewnić, że energia odnawialna jest tym, dokąd zmierzamy" - przekonywał.

Zapowiedział też, że jego przyszły rząd będzie dążył do odgrywania aktywnej roli przez państwo i ma ono być partnerem sektora prywatnego.

Starmer próbuje odbudować zaufanie rynków finansowych do laburzystów, które zostało zachwiane w czasie, gdy partią kierował mający znacznie bardziej radykalne poglądy socjalista Jeremy Corbyn. Mówił, że Wielka Brytania ma wszystkie właściwe warunki dla przyciągania inwestycji, ale musi stworzyć odpowiednie okoliczności i środowisko dla nich.

Następne wybory do Izby Gmin odbędą się prawdopodobnie w 2024 r. Partia Pracy pozostaje w opozycji od 2010 r.