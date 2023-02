Lider Europejskiej Partii Ludowej Weber wzywa do szybszej pomocy wojskowej dla Ukrainy

Szef Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Manfred Weber we wtorkowej rozmowie z niemieckimi mediami apeluje o szybszą pomoc wojskową dla Ukrainy.

"Kto chce skrócić cierpienie, musi teraz wzmocnić militarnie Ukrainę" - powiedział Weber w rozmowie z agencją dpa. "Sojusz pancerny musi teraz funkcjonować" - zaapelował Weber, który w poniedziałek wraz z grupą parlamentarzystów odwiedził Kijów.

Weber zaznaczył, że należy uświadomić Putinowi, że Ukraina jest wystarczająco silna, by bronić się w dłuższej perspektywie.

Według niemieckiego polityka głównym priorytetem jest teraz dostarczenie tego, co zostało obiecane.

Weber podkreślił, że czołgi są niezbędne do rozbicia linii frontu, jednocześnie należy dostarczyć amunicję.

Odnosząc się do ewentualnej dostawy myśliwców, Weber zachował ostrożność. Powiedział, że na tym etapie chce pozostawić tę kwestię otwartą. Jego zdaniem rząd niemiecki nie powinien wykluczać dostawy myśliwców. To, co wyniósł z rozmów w Kijowie to fakt, że ważniejsze dla Ukrainy były rakiety dalekiego zasięgu, aby móc atakować rosyjskie szlaki zaopatrzeniowe.