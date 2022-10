Lider partii Vox przedstawił dokument programowy „Hiszpania Decyduje”

Podczas festynu polityczno-kulturalnego w Madrycie lider opozycyjnej konserwatywnej partii Vox Santiago Abascal przedstawił w niedzielę dokument „Hiszpania Decyduje”, wytyczający alternatywne kierunki działalności ugrupowania wobec oenzetowskiej strategii rozwoju z Agendy 2030.

"O przyszłości nie może decydować niewielu, trzeba oddać głos Hiszpanom w sprawach, które ich dotyczą i o których decyduje się teraz za ich plecami" - podkreślił. Na mityngu obecny był m.in. premier Mateusz Morawiecki, któremu Abascal podziękował za poparcie.

Podczas przemówienia lider Vox odrzucił "nacjonalistyczne i globalistyczne interesy" tych, którzy "doszli do władzy zdradzając swoich wyborców". "Mieli chronić naszą gospodarkę, naszą wolność, bezpieczeństwo i suwerenność narodową, ale zdradzili naród" - powiedział Abascal wskazując, że teraz "Hiszpania i reszta suwerennych państw europejskich znajduje się nad przepaścią".

Według dokumentu Vox, społeczna debata powinna dotyczyć m.in. polityki energetycznej, imigracji, kontroli granic oraz kompetencji państwa wobec "konsensusu oligarchów". Vox chciałby zapytać, czy Hiszpanie chcą przerośniętego państwa dobrobytu, czy chcą odzyskania kompetencji państwa w obszarze edukacji i sprawiedliwości. W sprawie polityki energetycznej wskazuje, że klasa polityczna poparła ustawę klimatyczną, która uniemożliwia eksploatację zasobów energetycznych kraju, wprowadza "zielone podatki" i liczne przeszkody biurokratyczne.

"Hiszpanie nie zostali zapytani, czy chcą wykorzystać swoje zasoby w celu odzyskania suwerenności energetycznej" - powiedział Abascal. "Albo będą decydować oni albo my" - podkreślił odnosząc się do elit sprawujących władzę oraz tych, którzy kontrolują gospodarkę i środki masowego przekazu. "Elity nigdy nie były bardziej oddalone od rzeczywistości, w której żyją Hiszpanie" - ocenił lider Vox.

Wyjaśnił, że jego partia zmierza do oddania głosu Hiszpanom i opowiedział się za większą demokracją bezpośrednią poprzez referenda. "Przez wszystkie lata demokracji w Hiszpanii tylko dwa razy odbyło się referendum, kiedy obywatele mogli decydować" - przypomniał Abascal. - Tymczasem referendum jest zagwarantowane w artykule 92 konstytucji Hiszpanii".

"Co to jest dokument +Hiszpania Decyduje+?" - zapytał lider Vox i odpowiedział: "To więcej demokracji. Aby Hiszpania oficjalna była bardziej podobna do Hiszpanii realnej, a nie polegała tylko na konsensusach partyjnych".

"Ile razy nam zaproponowali referendum na temat spraw dla nas ważnych? Tylko dwa razy. Czy przez 40 lat nie było decyzji dotyczących polityki publicznej, w sprawie których powinniśmy zostać wysłuchani?" - zapytał. "Ci, którzy nazywają się konstytucjonalistami, zapomnieli, że powinno się pytać naród, jak to robią we Włoszech i w Szwajcarii" - powiedział Abascal.

Celem dwudniowego festynu, który zakończył się w niedzielę, było m.in. ukazanie historii i bogactwa kulturalnego Hiszpanii oraz złożenie hołdu jej bohaterom: odkrywcom, naukowcom, pisarzom. W wydarzeniu uczestniczyło - według organizatorów - ponad 30 tys. osób. Przyjechały całe rodziny z różnych stron kraju wynajętymi na tę okazję autokarami. Wiec zakończył się odegraniem hymnu Hiszpanii.

Grażyna Opińska

