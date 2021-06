Lider socjalistów w PE: To Macron naciskał, by sesja europarlamentu odbyła się w Strasbourgu

Wiceszef grupy socjalistów w PE Pedro Marques powiedział na konferencji w czwartek, że pomimo obaw europosłów co do zorganizowania sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu prezydent Francji Emmanuel Macron zastosował presję, by odbyła się ona w stolicy Alzacji.

Będzie to pierwsza sesja plenarna w Strasburgu od początku 2020 r., gdy rozpoczęła się epidemia.

"Nasza grupa mówiła jasno, że wolelibyśmy wrócić z sesją do Strasburga prawdopodobnie w lipcu. Była w tej sprawie presja ze strony prezydenta Francji Emmanuela Macrona i francuskiego rządu, (żeby sesję jednak zorganizować w czerwcu w stolicy Alzacji - PAP)" - powiedział.

Dodał, że część europosłów ma obawy co do wyjazdu do Strasburga. "Taka decyzja jednak została podjęta i uszanujemy ją" - powiedział.

Decyzję o organizacji sesji w Strasburgu podjęło kierownictwo Parlamentu Europejskiego z szefem PE Davidem Sassolim na czele. Wielu europosłów jest jednak wobec niej krytycznych. Wskazują, że choć liczba zakażeń spada, to jednak sytuacja pandemiczna jest wciąż niestabilna.

Wyjazd może okazać się też uciążliwy dla pracowników PE, którzy będą musieli przeprowadzić test pod kątem Covid-19 przed wyjazdem, a także po powrocie z sesji oraz przejść kwarantannę.

Z Brukseli Łukasz Osiński