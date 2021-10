Liderka socjalistów w Parlamencie Europejskim spotka się w Warszawie z polskimi sędziami

Przewodnicząca grupy socjalistów w Parlamencie Europejskim Iratxe Garcia Perez uda się do Warszawy, gdzie w weekend weźmie udział w Kongresie Nowej Lewicy, spotka się także z polskimi organizacjami LGBTI i sędziami - poinformowała w komunikacie grupa socjalistów w PE.

Grupa poinformowała w komunikacie, że Iratxe Garcia Perez w Warszawie spotka się m.in. z Waldemarem Żurkiem i Maciejem Czajką oraz adwokatem Michałem Wawrykiewiczem, współzałożycielem Inicjatywy Obywatelskiej Wolne Sądy.

"Po wczorajszym orzeczeniu kontrolowanego przez PiS Trybunału kwestionującego prymat prawa unijnego bardziej niż kiedykolwiek martwi nas droga obrana przez rząd PiS. Komisja pozwoliła (mu) posunąć się za daleko. Czas działać. Instytucje UE muszą zareagować zdecydowanie, wykorzystując wszystkie dostępne nam narzędzia. Komisja musi pilnie uruchomić nowy mechanizm warunkowości i wszcząć przeciwko Polsce postępowanie w sprawie naruszenia traktatu. Żadne państwo członkowskie nie powinno mieć możliwości uchylenia prawa UE i korzystania z dobrodziejstw tej Unii. Bardzo się martwię i w ten weekend będę w Warszawie, aby osobiście omówić to z polskimi sędziami" - powiedziała Iratxe Garcia Perez cytowana w komunikacie.

W czwartek TK uznał po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją. Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

Wynik TK potwierdza to, co wynika z treści konstytucji, że prawo konstytucyjne ma wyższość nad innymi źródłami prawa - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w czwartkowym wpisie na Facebooku. Zaznaczył, że Polska ma takie same prawa jak inne państwa i chce, by były one respektowane.

Morawiecki podkreślił równocześnie, że wejście Polski do UE było "jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich dziesięcioleci", a "miejsce Polski jest i będzie w europejskiej rodzinie narodów".