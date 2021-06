Liderzy G7 zobowiązali się do wspólnej odbudowy świata po pandemii

Na zakończonym w niedzielę szczycie grupy G7 w Carbis Bay w Kornwalii jej liderzy zobowiązali się do wspólnej odbudowy świata po pandemii koronawirusa - głosi opublikowany komunikat końcowy.

W dokumencie wymieniono sześć głównych obszarów działań. Przywódcy zobowiązali się do wzmocnienia wysiłków na rzecz zakończenia obecnej pandemii i zapobiegania przyszłym, do kontynuowania wspierania gospodarek w wychodzeniu z kryzysu, do wspierania bardziej wolnego i sprawiedliwego handlu ze sprawiedliwszym systemem podatkowym, do zapobiegania zmianom klimatycznym, w tym do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., do pomocy w inwestycjach infrastrukturalnych w krajach rozwijających się oraz do wspierania na świecie wspólnych wartości, takich jak demokracja, równość czy prawa człowieka.

Jeśli chodzi o kwestię podzielenia się szczepionkami przeciw Covid-19 z krajami uboższymi, w komunikacie napisano o miliardzie dawek w ciągu następnego roku, co, jak podkreślono, zwiększy dotychczas podjęte zobowiązania do ponad 2 miliardów dawek.