”Lidove Noviny”: zamknięte granice przypominają Czechom lata komunizmu

Według „Lidovych Novin” dla Czechów zamknięte granice tworzą klimat jak sprzed upadku komunizmu. „Wraz ze zbliżającym się końcem stanu wyjątkowego, rząd będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, jak przywrócić granicom przepustowość” – napisał w piątek dziennik.

"Możliwość wyjazdu i jego termin zależeć będą od rozwoju sytuacji u nas i w innych krajach" - cytują "LN" ministra zdrowia Adama Vojtiecha, według którego ewentualne podróże będą mogły odbywać się tylko do tak zwanych krajów bezpiecznych, a więc tych, w których skala zakażeń koronawirusem jest podobna, lub mniejsza niż w Czechach.

Wśród tych państw są Słowacja i Chorwacja. Ta druga - jak twierdzą "LN" - już wyraziła gotowość przywitania w lecie turystów, od których jest gospodarczo zależna.

Zgoda bałkańskiego kraju jest równie istotna, jak zgoda Austrii i Słowenii na tranzyt. "Będziemy o tym dyskutować w najbliższych tygodniach. Jednak zalecamy Czechom pozostanie w kraju i odkrywanie w czasie tych wakacji jego piękna" - powiedziała szefowa państwowej stacji sanitarno-epidemiologicznej Jarmila Rażova.

Zdaniem dziennika nawet, gdyby doszłoby do możliwości organizowania wypoczynku nad Adriatykiem, to nie będą to "urlopy jak za dawnych lat".

Nadal będzie obowiązywać zachowanie dystansu społecznego, a w miejscach publicznych - noszenia maseczek. "Ponieważ może chodzić o setki tysięcy ludzi, nie sądzę, by słoweński lub austriacki rząd chciał, aby niekontrolowany sznur samochodów jechał przez ich terytorium" - powiedział epidemiolog z ministerstwa zdrowia Rostislav Mad'r.

Otwartą kwestią jest także to, czy po dwutygodniowym urlopie nie będzie konieczności spędzenia kolejnych 14 dni w kwarantannie. Dyskusję na ten temat zapowiedział premier Czech Andrej Babisz.

Z Pragi Piotr Górecki