Litwa: 64 proc. mieszkańców chce się zaszczepić przeciwko Covid-19

64 proc. mieszkańców Litwy chce się zaszczepić przeciw Covid-19, 10 proc. zdecydowanie opowiada się przeciw szczepieniu - wynika z opublikowanego w piątek sondażu przeprowadzonego na zamówienie resortu zdrowia. W stolicy rusza kampania „Wilno się szczepi”.

"W kontekście Unii Europejskiej wypadamy dosyć dobrze. Jesteśmy zbliżeni do krajów Europy Zachodniej. W Europie Wschodniej (w sprawie szczepień) przeważa ostrożne stanowisko" - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej Ignas Zokas, szef spółki Spinter Tyimai, która przeprowadziła badania.

Podkreślił, że osoby, które opowiadają się przeciwko szczepieniom, albo nie są zdecydowane, wskazują, że obawiają się ich skutków, bądź - nie chcą być "królikami doświadczalnymi".

Sondaż wykazał, że największy wpływ na stanowisko do szczepień (62 proc.) mają publiczne wypowiedzi naukowców oraz komentarze ekspertów. 47 proc respondentów wskazało, że wpływ na ich decyzje mają wypowiedzi lekarzy. 33 proc. polega tylko na własnej wiedzy i przekonaniu.

Z sondażu wynika też, że osoby chcące się zaszczepić ufają oficjalnej informacji. Sceptycy szczepień większym zaufaniem darzą media społecznościowe.

W Wilnie rozpoczyna się kampania informacyjna na rzecz szczepień przeciwko Covid-19. Mer stolicy Remigijus Szimaszius ma nadzieję, że "przyczyni się to do zwiększenia motywacji do otrzymania bezpiecznej, skutecznej i bezpłatnej szczepionki przeciwko COVID-19".

Informacja o szczepionkach będzie rozpowszechniana w internecie, na billboardach w mieście, plakatach i ulotkach w supermarketach, aptekach i pocztach, spoty informacyjne będą wyświetlane w transporcie publicznym.

Według danych litewskiego Departamentu Statystyki, pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało już 113 208 osób (4,05 proc.), obie dawki - 63 281 osób (2,26 proc.).

W czwartek pierwszą dawkę szczepionki przyjęli m.in. były prezydent kraju Valdas Adamkus i jego małżonka Alna oraz pierwszy przywódca kraju po odzyskaniu niepodległości w 1990 r. Vytautas Landsbergis. Obecnie w kraju trwa szczepienie seniorów.

Z Wilna Aleksandra Akińczo