Litwa: Ambasador przy NATO: Sojusz zwiększy nacisk na obronę powietrzną

NATO zwróci większą uwagę na obronę powietrzną po tym, gdy we wtorek w Polsce spadła rakieta, która zabiła dwie osoby - powiedział w środę ambasador Litwy przy Sojuszu Devidas Matulionis. Podkreślił, że nic nie wskazuje na to, by był to celowy atak, ale odpowiedzialność za wojnę na Ukrainie i wszystkie jej konsekwencje spada na Rosję.

"Będzie położony większy nacisk na obronę powietrzną; to zostało potwierdzone" - powiedział agencji BNS dyplomata po spotkaniu ambasadorów NATO z szefem Sojuszu Jensem Stoltenbergiem. "Poświęcimy tej sprawie sporo uwagi, także przed szczytem (NATO) w Wilnie", który się odbędzie w lipcu 2023 r. - dodał.

Matulionis zaznaczył, że nie jest jeszcze jasne, czy pocisk, który zabił dwie osoby w polskiej przygranicznej miejscowości, pochodził z Rosji czy z Ukrainy. "Stwierdzono, że nie było to celowe działanie" - podkreślił dyplomata. "Ani nasze służby wywiadowcze, ani kraje członkowskie nie mają żadnych informacji wskazujących, że był to celowy atak" - akcentował.

"Zakłada się, że były dwa (pociski), ale do tej pory znaleziono szczątki tylko jednego" - powiedział ambasador dodając, że śledztwo nadal trwa.

Według Matulionisa, nawet jeśli był to zabłąkany ukraiński pocisk, "nie zmienia to istoty sprawy". "Odpowiedzialność za wojnę i wszystkie konsekwencje spoczywają przede wszystkim na Rosji" - podkreślił, zauważając, że gdy kraj się broni "zdarzają się wszelkiego rodzaju incydenty techniczne".

Litewski dyplomata powiedział, że po incydencie uruchomiono pewne dodatkowe środki NATO. "Nie mogę jednak komentować szczegółowo" - uzupełnił.

Komentując spotkanie ambasadorów NATO, litewski dyplomata podkreślił, że Polska nie wystąpiła jeszcze o konsultacje w ramach artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Litewscy przywódcy mówili wcześniej, że poprą Polskę, jeśli ta zdecyduje się na wniosek o uruchomienie procedur wynikających z artykułu 4 Traktatu, który mówi, że "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron". Uruchomienie art. 4 oznacza konsultacje państw członkowskich na temat zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im.

Z Wilna Aleksandra Akińczo