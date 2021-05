Litwa apeluje o rozważenie wspólnego zalecenia UE, by unikać białoruskiej przestrzeni powietrznej

Litwa apeluje do Unii Europejskiej o przyjęcie wspólnego oświadczenia w sprawie wymuszonego lądowania w Mińsku samolotu pasażerskiego i rozważenie możliwości unikania białoruskiej przestrzeni powietrznej – poinformowało w niedzielę MSZ Litwy.

MSZ Litwy już się zwróciło do krajów Unii Europejskiej z propozycją omówienia w poniedziałek na posiedzeniu Rady Europy incydentu, do jakiego doszło w niedzielę, gdy samolot pasażerski linii Ryanair, lecący z Aten do Wilna, został zmuszony do lądowania w Mińsku.

"Przymusowe lądowanie samolotu Ryanair między dwiema stolicami UE i przetrzymywanie jako zakładników obywateli UE jest poważnym naruszeniem norm międzynarodowych. Ten brutalny atak na całą UE powinien otrzymać najbardziej surową odpowiedź" - oświadczył szef litewskiej dyplomacji Gabrielius Landsbergis.

Litwa apeluje o uznanie incydentu za naruszenie zasad Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz o rozważenie wspólnego zalecenia UE, aby w przyszłości unikać białoruskiej przestrzeni powietrznej i zawiesić członkostwo Białorusi w ICAO.

Landsbergis w niedzielę wieczorem telefonicznie rozmawiał o tym z wiceprzewodniczącym KE Josepem Borrellem. Litwa zwróciła się też do państw UE o wezwanie białoruskich ambasadorów we wszystkich stolicach Unii w celu wyrażenia zdecydowanego protestu wobec działań białoruskiego reżimu.

Z Wilna Aleksandra Akińczo