Litwa: Bezpłatne muzea dla seniorów, którzy się zaszczepili

Litewskie muzea zapraszają seniorów, którzy zaszczepili się przeciw Covid-19, do bezpłatnego odwiedzania placówek. Jest to forma zachęty do przyjmowania preparatów. W kraju zaszczepiło się dotąd tylko nieco ponad 40 proc. osób powyżej 80. roku życia.

Dyrektorzy placówek muzealnych, które się włączyły do akcji, oraz ogrodów botanicznych, zoologicznych i ornitologicznych we wtorek zaapelowali "do seniorów, by się szczepili i jak najszybciej wracali do normalnego życia bez ograniczeń". "Ważne jest, aby seniorzy zadbali o swoje zdrowie fizyczne i nie zapominali też o zdrowiu emocjonalnym" - czytamy w komunikacie.Zaproszenia do odwiedzenia placówek seniorzy otrzymają podczas szczepienia.Na zbyt powolny proces szczepień seniorów zwrócił uwagę prezydent kraju Gitanas Nauseda, który pod koniec ubiegłego tygodnia spotkał się z przedstawicielami organizacji seniorów.Przywódca Litwy zwrócił uwagę, że dotychczas zaledwie ponad 40 proc. osób powyżej 80. roku życia zaszczepiło się jedną dawką. Nauseda podkreślił, że "według tego wskaźnika, Litwa pozostaje daleko w tyle za wieloma innymi państwami Unii Europejskiej" i że "w niektórych krajach europejskich zaszczepionych zostało już ponad 90 proc. osób starszych".Eksperci wskazują, że w proces szczepienia seniorów należy zaangażować nie tylko lekarzy, ale też pracowników socjalnych i organizacje pozarządowe; konieczna jest organizacja dla seniorów transportu do centrów szczepień i dostaw do domów szczepionek dla osób z niepełnosprawnością.Litewski resort oświaty już w poniedziałek zezwolił w okresie kwarantanny na korzystnie ze szkolnych autobusów w celu dowożenia seniorów do punktów szczepień.Premier Ingrida Szimonyte poinformowała w wtorek, że rząd rozważa też możliwość wysyłania medyków wojskowych lub lekarzy Służby Bezpieczeństwa ze szczepionkami do osób, które nie mogą samodzielnie przybyć do centrów szczepień.Ogółem w kraju pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 przyjęło 17,68 proc. osób, obie dawki - 6,8 proc.Z Wilna Aleksandra Akińczo