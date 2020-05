Litwa: Biało-czerwone flagi na Wileńszczyźnie i pozdrowienia od prezydenta

W Dniu Polonii i Polaków za Granicą oraz Dniu Flagi RP w sobotę w Wilnie i na Wileńszczyźnie zatknięto setki biało-czerwonych flag. Litewscy Polacy demonstrują tak swą tożsamość i przywiązanie do Macierzy. Polaków pozdrowił prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

"Drodzy, bądźcie szczęśliwi, wierzcie w przyszłość (naszego) państwa, nawet wówczas, gdy jest wiele niepokojów i zagrożeń" - powiedział prezydent Litwy pozdrawiając Polaków za pośrednictwem programu informacyjnego InfoWilno na kanale TVP Wilno.

Nauseda podkreślił, że obecne zagrożenia wszyscy "przeżywamy tak samo, niezależnie od tego, w jakim języku porozumiewamy się w domu".

"Jesteście naszym skarbem, naszymi przyjaciółmi, a także współobywatelami i tylko wspólnie z wami możemy podążać do przodu, tworząc to, co nazywamy państwem dobrobytu" - powiedział litewski prezydent życząc "pięknych świąt i utrzymywania bliskich i silnych kontaktów" między Polakami i Litwinami.

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą Związek Polaków na Litwie (ZPL) przygotowywał, wzorem lat poprzednich, wielotysięczną paradę polskości, która tradycyjnie miała przejść główną ulicą Wilna, aleją Giedymina i zakończyć się modlitwą przed kaplicą Ostrobramską. Parada z powodu epidemii koronawirusa została odwołana, ale - jak zaznacza wiceprzewodniczący ZPL, Edward Trusewicz - przyświecające "jej cele może zrealizować w inny sposób".

"Jednym z nich jest zademonstrowanie polskości poprzez nasz wielotysięczny przemarsz w Wilnie i pokazanie, że w naszej ojczyźnie, jaką jest Litwa, stanowimy liczną wspólnotę, więc tym razem zróbmy to poprzez wywieszenie biało-czerwonej flagi" - powiedział PAP Trusewicz.

W reakcji na apel ZPL, biało-czerwone flagi zostały zatknięte na wielu domach na Wileńszczyźnie, wywieszone na balkonach w Wilnie oraz w oknach.

Litewscy Polscy w sobotę manifestują swoją tożsamość również w przestrzeni wirtualnej. "Jest wiele na to sposobów" - przypomina Trusewicz i zaznacza, że "chodzi o to, żebyśmy czuli więź, żebyśmy w tym dniu, dniu dla nas szczególnym, do Polaków mieszkających poza granicami Polski, a także w niedzielę, w Dniu Konstytucji 3 Maja, byli razem".

Swoje propozycje na uczczenie Dnia Polonii i Polaków za Granicą mają też inne polskie środowiska na Litwie. Polskie Studio Teatralne w Wilnie w sobotę zaprasza na spektakl online o Józefie Piłsudskim "Marszałek: żołnierz z Ducha" w reżyserii Lilii Kiejzik i Sławomira Gaudyna według scenariusza wileńskiej dziennikarki Alwidy Bajor.

Internetowa grupa Polska Szkoła Wirtualne na Litwie od tygodnia zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu wirtualnej wystawy poświęconej dniu Polonii, Świętu Flagi i Konstytucji 3 Maja. Wystarczy wysłać zdjęcie z patriotycznym przekazem z dowolnego zakątka świata.

Natomiast grupa entuzjastów redakcji Wilnoteka, Domu Kultury Polskiej i Oddziału ZPL m. Wilna przy wsparciu Ambasady RP na Litwie w niedzielę organizuje rajd samochodowy z Wilna do Zułowa, miejsca urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie hołd Jego pamięci zostanie oddany przy pomocy klaksonów.

"Kto wie, jak by się potoczyły losy Europy, gdyby nie Ten, co się urodził w Zułowie. Może już nie byłoby komu na Litwie obchodzić świąt 2 i 3 maja - a może i samych świąt by nie było" - napisali organizatorzy rajdu zachęcając do udziału w wydarzeniach.

Polacy na Litwie stanowią 5,62 proc. mieszkańców kraju i są najliczniejszą mniejszości narodową. Mieszkają głównie z Wilnie i na Wileńszczyźnie.

Z Wilna Aleksandra Akińczo