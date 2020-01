Litwa: Czaputowicz: KE przyjmuje raczej punkt widzenia polskiej opozycji

Komisja Europejska przyjmuje raczej punkt widzenia polskiej opozycji - powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz, pytany na konferencji prasowej w Wilnie o sytuację w polskim sądownictwie. Dodał, że KE dostrzega zagrożenia tam, "gdzie my tych zagrożeń nie widzimy".

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek w Strasburgu, że występuje do Trybunału Sprawiedliwości UE o środki tymczasowe w sprawie przepisów dotyczących reżimu dyscyplinarnego wobec polskich sędziów. Jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, Izba Dyscyplinarna SN zostanie zawieszona.

"Jesteśmy gotowi do podjęcia konstruktywnego, uczciwego dialogu opartego na szacunku wobec Polski" - napisała we wtorek na Twitterze wiceszefowa KE ds. wartości Viera Jourova. Zastrzegła, że wniosek KE został złożony w kontekście trwającego postępowania o naruszenie prawa UE dotyczącego nowego systemu dyscyplinarnego dla polskich sędziów. "Nie ma to związku z nowym projektem ustawy, nad którym obecnie debatuje polski Senat" - zaznaczyła.

"Dyskusje na temat praworządności w Polsce trwają od kilku lat. Mamy kontakt z nową KE w tej sprawie. To jest kwestia interpretacji tych koniecznych z naszej perspektywy reform sądownictwa dla zapewnienia niezależności i efektywności polskiego systemu sądownictwa" - powiedział szef MSZ.

"KE tu przyjmuje raczej punkt widzenia polskiej opozycji" - stwierdził minister Czaputowicz i dodał, że KE dostrzega zagrożenia tam, "gdzie my tych zagrożeń nie widzimy".

"Wprowadzane w polskim systemie prawa są analogiczne do tych, które występują w innych państwach. Nawet jeśli chodzi ostatnio o kwestie sądownictwa dyscyplinarnego czy sądów dyscyplinarnych" - powiedział minister i podkreślił, że Polska "respektuje prawo UE".

"Były przypadki, że rzeczywiście KE występowała do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, orzeczenia były po myśli Komisji, wówczas my dokonywaliśmy koniecznych zmian w polskim prawie i Polska wykonuje wszystkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w tej kwestii, i we wszystkich innych kwestiach" - stwierdził Czaputowicz.

"Jeżeli KE ma pewne wątpliwości, zawsze może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Z tym, z czym mamy do czynienia w ostatnim czasie, to jest próba ingerencji Komisji czy też innych podmiotów, czy nawet pozarządowych, w sam proces legalizacyjny na etapie stanowienia prawa, wpływania na posłów czy senatorów" - stwierdził szef MSZ. "Budzi to głęboki niepokój polskiej opinii publicznej i polskich posłów, bo może skutkować, czy jest interpretowane, jako ograniczenie kompetencji państwa, czy wręcz suwerenności państwa. I to jest przedmiotem krytyki" - dodał.

"Znamy prawo europejskie, znamy traktaty Unii, domagamy się przestrzegania Traktatów UE, jeśli chodzi o rolę poszczególnych instytucji europejskich, także KE, jeśli chodzi o spór z Polską" - podkreślił minister. "To, co czasami jest tutaj proponowane, albo działania podejmowane, wykracza poza to, co dopuszcza prawo UE" - dodał.

Trybunał Sprawiedliwości już raz zgodził się na środki tymczasowe w sprawie przepisów dotyczących wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Decyzja TSUE z grudnia 2018 r. dotycząca obniżenia wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku doprowadziła do wycofania się z tych zmian.

Środki tymczasowe, o jakie ma poprosić Komisja, jeśli TSUE się na nie zgodzi, zamrożą funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej SN do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu w tej sprawie.