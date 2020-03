Litwa do 13 kwietnia wydłużyła ograniczenia w ruchu obywateli

Ograniczenia w ruchu obywateli zostały wydłużone do 13 kwietnia – postanowił w środę rząd Litwy. Wcześniej okres kwarantanny był przewidziany do 30 marca. W kraju odnotowano dotąd 255 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego cztery osoby zmarły.

W okresie kwarantanny obowiązuje zakaz wjazdu do kraju obcokrajowców z wyjątkiem członków rodzin obywateli Litwy, dyplomatów i przedstawicieli misji wojskowych NATO, a także osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu albo pozwolenie na pracę.

Do czwartku 26 marca cudzoziemcy powracający do swych krajów mają możliwość przejazdu tranzytem przez Litwę korytarzami humanitarnymi. Wszyscy, którzy pozostają na terytorium Litwy, są objęci przymusową 14-dniową kwarantanną.

Ograniczenia w podróżowaniu zostały wprowadzone również w granicach kraju, zmniejszono intensywność ruchu autobusowego i kolejowego.

Rząd wprowadził zakaz handlu z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek. Nieczynne są restauracje, kawiarnie, zakłady fryzjerskie i salony piękności. Odwołane są wszystkie imprezy.

Wychodzenie z domów jest zalecane tylko w celu zrobienia zakupów i w maseczkach ochronnych. Do sklepów jest wpuszczana ograniczona liczba osób, co powoduje kolejki przed sklepami. Zauważa się, że ludzie robią coraz większe zakupy, za to rzadziej.

Wśród zainfekowanych jest m.in. trzyletnie dziecko, którego rodzice są lekarzami w jednym z wileńskich szpitali. W środę poinformowano, że koranawirus dotarł też do litewskiego Sejmu; zakażona została pracowniczka kancelarii parlamentu, która 10 marca wróciła z prywatnej podróży zagranicznej.

Z Wilna Aleksandra Akińczo