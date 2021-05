Litwa: Do Sejmu trafił projekt ustawy legalizującej związki par homoseksualnych

W litewskim Sejmie zarejestrowano w piątek projekt ustawy o związkach partnerskich, legalizującej zarówno związki między mężczyznami i kobietami, jak i między osobami tej samej płci. Przeciwnicy legalizacji związków par homoseksualnych zapowiadają protesty.

"Nie będziemy mieli pełnoprawnego społeczeństwa, jeśli napiętnujemy jego poszczególne grupy i przyznamy im różne prawa" - czytamy w komunikacie przewodniczącej parlamentu Viktorii Czmilyte-Nielsen, która jest współinicjatorką projektu. Podkreśla, że zwlekanie z ustanowieniem instytucji partnerstwa "jest krótkowzroczne i moralnie nieodpowiedzialne".

W komunikacie przypomina się też, że Litwa już przed 20 laty w kodeksie cywilnym zapisała możliwość ustanowienia instytucji partnerskiej i że na przyjęcie takiej ustawy czeka w kraju około 600 tys. osób żyjących bez formalnego związku małżeńskiego.

Przeciwko legalizacji związków osób tej samej płci opowiedzieli się niedawno m.in. uczestnicy Wielkiego Marszu Obrony Rodziny, w którym udział wzięło około 10 tys. osób. Organizatorzy Marszu, występujący w obronie tradycyjnego modelu rodziny, zapowiedzieli dalsze protesty, jeżeli ich żądania nie zostaną uwzględnione.

Na temat legalizacji związków par homoseksualnych głos zabrał też prezydent kraju Gitanas Nauseda.

"Musimy prawnie uregulować kwestie wspólnego pożycia osób tej samej płci, szanując ich prawo do otrzymywania informacji o stanie zdrowia partnera, prawie do dziedziczenia i innych ważny spraw" - oświadczył prezydent w niedzielę, w Międzynarodowym Dniu Rodziny. Zaznaczył jednak, że "należy to uczynić zgodnie z art. 38 Konstytucji Republiki Litewskiej, który stanowi, że rodzina jest podstawą społeczeństwa i państwa, a małżeństwo zawiera się za dobrowolną zgodą mężczyzny i kobiety".

Projekt ustawy przewiduje m.in., że związki partnerskie będą rejestrowane w urzędach stanu cywilnego. Partnerzy będą mogli wybrać sobie nazwisko lub do swojego nazwiska dopisać nazwisko partnera.

Zakłada się, że majątek nabyty w trakcie trwania związku przez partnerów będzie uznany za ich współwłasność w równych częściach, chyba że odrębna umowa będzie przewidywała inny podział.

Rozwiązanie związku partnerskiego ma być łatwiejsze niż małżeństwa cywilnego, które jest rozwiązywane na drodze sądowej. W przypadku związku partnerskiego prawo do rozwiązania związku miałby notariusz.

Jeżeli Litwa przyjmie proponowany projekt, będzie 21. krajem Unii Europejskiej, który ureguluje kwestię związków partnerskich.

Z Wilna Aleksandra Akińczo