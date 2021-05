Litwa: Doradca prezydenta: Awaryjne lądowanie samolotu w Mińsku przypomina operację KGB

Lądowanie samolotu pasażerskiego linii Ryanair w Mińsku, lecącego w niedzielę z Aten do Wilna, na pokładzie którego był żyjący na emigracji białoruski opozycjonista Raman Pratasiewicz, przypomina operację KGB – oświadczyła doradczyni prezydenta Litwy Asta Skaisgiryte.

Do wymuszenia lądowania samolotu "wykorzystano dwie białoruskie jednostki wojskowe - myśliwiec MiG-29 i śmigłowiec Mi-24. Jest to bardzo podobne do operacji zorganizowanej przez KGB. Oni doskonale wiedzieli, kto leci w samolocie" - powiedziała w niedzielę dziennikarzom Skaisgiryte.

Podkreśliła, że jest to bezprecedensowy przypadek, że "nigdy wcześniej nie zdarzyło się nic podobnego w naszym życiu".

W niedzielę na lotnisku w Mińsku lądował awaryjnie samolot linii Ryanair, lecący z Aten do Wilna. Przyczyną lądowania była informacja o bombie na pokładzie. Informacja ta po sprawdzeniu samolotu nie potwierdziła się.

Doradczyni prezydenta poinformowała, że na pokładzie samolotu było 171 osób, w tym 97 obywateli Litwy i obywatele co najmniej 12 krajów, m.in. Białorusini i Rosjanie. Opozycyjny aktywisty Raman Pratasiewicz posiada litewską wizę, mieszka i pracuje na Litwie.

Skaisgiryte przekazała, że prezydent Gitanas Nauseda "zażądał od białoruskiego reżimu natychmiastowego zwolnienia wszystkich pasażerów samolotu, w tym Pratasewicza". Prezydent Litwy wezwał także sojuszników z NATO i Unii Europejskiej do natychmiastowej reakcji na działania Białorusi, które "są również zagrożeniem dla lotnictwa cywilnego".

"Społeczność międzynarodowa powinna podjąć pilne działania, aby zapobiec powtórzeniu się podobnych incydentów" - oświadczyła Skaisgiryte. Poinformowała, że prezydent będzie o tym rozmawiał podczas rozpoczynającego się w poniedziałek w Brukseli posiedzenia Rady Europejskiej.

Z Wilna Aleksandra Akińczo