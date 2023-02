Litwa: Dyrektor Eastern Europe Studies Centre: przemówienie Bidena to jasny sygnał, że nie ma zmęczenia we wspieraniu Ukrainy

Przemówienie prezydenta USA Joe Bidena to jasny sygnał, że jedność transatlantycka stoi mocno i nie ma zmęczenia we wspieraniu Ukrainy – powiedział PAP Linas Kojala, dyrektor litewskiego think tanku Eastern Europe Studies Centre.

"Nigdy nie ma też za dużo wzmianek o tym, że USA będą bronić każdego centymetra NATO" - podkreślił Kojala.

"Fakt, że prezydent USA odwiedza Warszawę po raz drugi w ciągu roku, i to zaraz po swojej podróży do Kijowa, ma ogromne znaczenie nie tylko dla Polski, ale i dla krajów bałtyckich" - powiedział ekspert. "Nasze bezpieczeństwo jest ze sobą splecione" - dodał.

Według niego wizyta Bidena zwraca też uwagę świata na nasz region, co jest niezbędne przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie. "Miejmy nadzieję, że będzie to kolejny impuls do podjęcia niezbędnych kroków w celu wzmocnienia wschodniej flanki, ponieważ wciąż pozostaje wiele wyzwań do rozwiązania" - stwierdził Kojala.

Amerykański prezydent o godz. 17.30 wygłosił w Arkadach Kubickiego pod Zamkiem Królewskim w Warszawie przemówienie, w którym podkreślił m.in. zobowiązanie USA do wypełniania zapisów Traktatu Północnoatlantyckiego i obrony każdej piędzi ziemi państw Sojuszu, dodał też, że wsparcie USA dla Ukrainy nie będzie zachwiane.

Marcin Furdyna