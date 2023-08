Litwa i Łotwa biorą się za wydalanie Rosjan i Białorusinów. Polska ma inne plany

Litwa i Łotwa prowadzą coraz bardziej restrykcyjną politykę wobec obywateli Białorusi i Rosji mieszkających w tych bałtyckich republikach. Polska na razie idzie inną drogą.

Litwa chce wydalić ze swojego terytorium ok. 910 Białorusinów i 254 Rosjan, którzy - zdaniem władz - zagrażają bezpieczeństwu republiki.

Łotwa ma zamiar nakazać opuszczenie kraju 5-6 tys. obywatelom Rosji, którzy nie podjęli wysiłku przystąpienia do egzaminu z języka łotewskiego.

Polska przyjęła około 100 tys. Białorusinów po 2020 roku i nie próbuje stosować takich mechanizmów jak Wilno i Ryga.

1164 obywateli Białorusi i Rosji zostało uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Litwy. W konsekwencji nie mogą się oni ubiegać o odnowienie wizy ani o pozwolenie na pobyt czasowy lub stały. Litwa podjęła działania mające na celu ograniczenie możliwości wjazdu do kraju obywatelom Białorusi i Rosji.

Odrzucenie wniosków nastąpiło po wprowadzeniu obowiązkowego kwestionariusza dla Białorusinów i Rosjan, poinformował 4 sierpnia Departament Migracji w komunikacie prasowym, cytowanym przez LRT (litewski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny). Ankieta zawiera pytania dotyczące rosyjskiej wojny w Ukrainie i statusu Krymu.

W sumie 910 obywateli Białorusi zostało uznanych za zagrożenie, z czego 337 z nich nie otrzymało zezwolenia na pobyt czasowy, a 121 odmówiono jego przedłużenia. Kolejnym 205 Białorusinom cofnięto wcześniej ważne zezwolenia na pobyt czasowy, a dwóm obywatelom Białorusi odmówiono zezwolenia na pobyt stały. Czterem Białorusinom cofnięto zezwolenia na pobyt stały. Odrzucono 241 złożonych przez Białorusinów wniosków o litewską wizę krajową.

Po wybuchu wojny na Ukrainie władze Litwy zdecydowały o prowadzeniu bardziej restrykcyjnej polityki migracyjnej wobec Białorusinów, w związku z tym, że terytorium tego państwa było wykorzystywane do prowadzenia ofensywy na Ukrainę, w szczególności w pierwszej fazie konfliktu i działań na kierunku kijowskim.

Litwa była schronieniem dla białoruskich migrantów po 2020 roku

Przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie Litwa była schronieniem dla wielu uciekinierów z Białorusi, w szczególności po zaostrzeniu się skali represji reżimu Alaksandra Łukaszenki w 2020 roku, kiedy to doszło do masowych wystąpień społecznych po sfałszowanych wyborach prezydenckich.

Litwę - według oficjalnych statystyk - zamieszkuje 35 tys. Białorusinów. W Wilnie ma również siedzibę liderka opozycji białoruskiej i kandydatka na prezydenta Białorusi z 2020 roku Swiatłana Cichanouska.

Litwa zaostrza politykę migracyjną także wobec Rosjan.

"254 obywateli tego państwa zostało uznanych za zagrożenie. Czterdziestu trzem Rosjanom odmówiono wydania zezwoleń na pobyt czasowy, a 46 odmówiono ich przedłużenia. Kolejnym 59 obywatelom Rosji cofnięto poprzednie zezwolenia na pobyt czasowy, a 52 osoby straciły zezwolenia na pobyt stały. Dwóm obywatelom Rosji odmówiono wydania zezwolenia na pobyt stały, gdy ubiegali się o nie po raz pierwszy, a 52 Rosjanom odmówiono wydania wizy krajowej" - czytamy w materiałach LRT.

Polska nie wprowadza obostrzeń w kwestii migrantów z Białorusi

Polska po rozpoczęciu represji na Białorusi stała się państwem, które przyjęło najwięcej migrantów, bo aż 100 tys. To, co odróżniało Warszawę od Wilna, to powszechne stosowanie w Polsce wiz humanitarnych dla Białorusinów, które umożliwiały pobyt i podjęcie pracy, na co zwraca uwagę Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie.

- Polska przyjęła największą liczbę Białorusinów i cały czas przyjmuje. Polska w odróżnieniu od Litwy wypracowała od początku, jak tylko rozpoczęły się protesty w sierpniu 2020 roku, odpowiednie instrumenty prawne, które miały pomóc represjonowanym. Pierwszym były wizy humanitarne, które od grudnia 2020 roku umożliwiały Białorusinom podjęcie pracy bez potrzeby wyrabiania dodatkowych zezwoleń, w ramach programu Poland Business Harbour - powiedział WNP.PL Zarembiuk.

Do tej pory Polska rozszerzała zakres swobód dla diaspory białoruskiej w Polsce i wprowadzała takie rozwiązania prawne, które służyły Białorusinom.

- W ubiegłym roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy w związku z trwającymi represjami na Białorusi. Obywatele tego kraju posiadający wizę humanitarną uzyskali możliwość ubiegania się o pobyt humanitarny. Jest to karta pobytu umożliwiająca pobyt w Polsce do 3 lat. Białorusini w Polsce mogą składać wnioski o uzyskanie ochrony międzynarodowej. Do tej pory otrzymali około 100 tys. wiz humanitarnych i w ramach programu Poland Business Harbour, a tysiące osób posiadają ochronę międzynarodową - zaznaczył Zarembiuk.

Łotwa chce wydalić ze swojego kraju Rosjan, którzy mieszkają tam od rozpadu ZSRR

Według Ingmārsa Līdaki, szefa łotewskiej parlamentarnej komisji ds. obywatelstwa, migracji i mobilizacji publicznej, w przyszłym miesiącu nawet 6000 obywateli Rosji na Łotwie otrzyma oficjalne zawiadomienia z prośbą o opuszczenie kraju.

Te działania zostaną podjęte wobec osób, które nie zintegrowały się z łotewskim społeczeństwem i nie zdały egzaminu z języka łotewskiego. Ponadto te osoby nie podjęły próby uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i będą musiały opuścić terytorium Łotwy.

- Jest ich 5-6 tysięcy. Są to osoby, które nie wykazały żadnej chęci ani do przystąpienia do egzaminu, ani do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Milczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji będzie musiał po prostu wysłać im wniosek o opuszczenie kraju w ciągu trzech miesięcy - powiedział Ingmārs Līdaka, cytowany przez agencję informacyjną Elta.

Wraz z wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie władze Łotwy chciały zintegrować ludność rosyjską z resztą społeczeństwa, obligując członków tej społeczności do zdania egzaminu z języka łotewskiego, co jest tam potrzebne uzyskania obywatelstwa.

Łotwę zamieszkuje ludność pochodzenia rosyjskiego, której część nadal ma problemy z integracją z resztą społeczeństwa. Część Rosjan zamieszkujących Łotwę stanowią ludzie, którzy zostali w tym kraju po rozpadzie ZSRR. Z perspektywy władz w Rydze stanowi to duże zagrożenie infiltracją ze strony służb rosyjskich, co ma tłumaczyć radykalne działania władz łotewskich.