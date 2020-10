Litwa: Jurkynas: wybory wygrała centroprawica, ale to nie jest konserwatywna rewolucja

Na Litwie wybory parlamentarne wygrała centroprawica, ale nie jest to przypadek rewolucji konserwatywnej – mówi PAP politolog Mindaugas Jurkynas. Jak podkreśla, zwycięzcy zamierzają utworzyć koalicję z dwoma partiami liberalnymi.

"Koalicjanci konserwatystów to dwie partie liberalne, przy czym jedna jest liberalna gospodarczo, a druga - obyczajowo. Partia Wolności ma na sztandarach prawa mniejszości seksualnych, legalizację marihuany, itd., a więc to jest bardzo dalekie od tego, co rozumielibyśmy jako hasła konserwatywne" - ocenia Jurkynas.

Wybory do sejmu na Litwie, które odbywają się w dwóch turach, zakończyły się w niedzielę, 25 października. Najwięcej mandatów w jednoizbowym 141-osobowym parlamencie zdobył Związek Ojczyzny - Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD) - 50. Konserwatyści wspólnie z dwiema partiami liberalnymi: Litewskim Ruchem Liberałów (LRLS) - 13 mandatów i Partią Wolności (LP) - 11 mandatów (wspólnie 74 mandaty) przystąpili do redagowania umowy koalicyjnej i tworzenia rządu. Litewski Związek Rolników i Zielonych (LZVS), który w ustępującej koalicji rządzącej był decydującą siłą, w tych wyborach uzyskał 32 mandaty.

Jurkynas podkreśla, że na czele zwycięskiej partii stoi przedstawiciel jej liberalnego skrzydła - Gabrielius Landsbergis. "Jedynka" na liście, Ingrida Szimonyte, która jest kandydatką na szefową koalicyjnego rządu, również jest "kojarzona z liberalnym establishmentem". To była minister finansów w konserwatywnym rządzie Andriusa Kubiliusa i kandydatka w wyborach prezydenckich.

"Dopóki nie będziemy dysponować badaniami na temat motywacji wyborców, nie możemy mówić z całą pewnością, co było główną przyczyną zwycięstwa Związku Ojczyzny, ale na pewno nie jest to jakiś radykalny zwrot ku konserwatyzmowi" - przekonuje. Jak uważa, częścią wyborców mogło kierować rozczarowanie rządami dotychczasowej koalicji, w przypadku innych zadecydowała charyzma polityków.

Wybory na Litwie odbywają się według systemu mieszanego. 70 deputowanych wybieranych jest z list partyjnych, a 71 - w okręgach jednomandatowych.

Zdaniem Jurkynasa w obecnej sytuacji, jeśli można mówić o rewolucji czy poważnej zmianie, to raczej jest to "rewolucja liberalna".

"Zarówno ze względu na to, że do rządu wejdą dwie partie liberalne, jak i dlatego, że w gospodarce nowy rząd będzie bardziej liberalny niż dotychczasowa koalicja. Rządy LZVS charakteryzowały się lewicowością w gospodarce, rosnącym interwencjonizmem" - wskazuje.

"Kolejna sprawa - w naszym kraju nie ma partii populistycznych, eurosceptycznych, skrajnie radykalnych - ani po prawej, ani po lewej stronie. Nie ma również żadnej liczącej się siły, która podważałaby geopolityczny kierunek polityki państwa, a więc - przekonanie, że jesteśmy częścią Zachodu i wyznajemy zachodnie wartości" - zaznacza politolog.

Ekspert zwraca również uwagę na to, że ani zwycięstwo konserwatystów, ani przegrana LZVS nie były druzgocące. "Chłopi dostali mniej więcej tyle, co konserwatyści w poprzednich wyborach" - wskazuje. "Większość nowej koalicji będzie dość krucha" - dodaje.

Ekspert ocenia, że ze względu na różnice światopoglądowe w ramach przyszłej koalicji będzie dochodziło do poważnych spięć, jednak jej bazą będzie zapewne konsensus w sprawach gospodarczych. "Współpraca koalicji będzie bazować na logice gospodarczej" - przewiduje rozmówca PAP.

Jego zdaniem nowy rząd będzie "mniej chętny do zapożyczania się i reagowania na oczekiwania biznesu, który z powodu epidemii koronawirusa i przewidywanej recesji chciałby więcej wsparcia od państwa". "To może oznaczać, że wzrośnie bezrobocie i liczba bankructw" - ocenia.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) wywalczyła trzy mandaty. W ławach poselskich zasiądą Beata Pietkiewicz, Czesław Olszewski i Rita Tamaszuniene. Partia nie przekroczyła w tych wyborach 5-procentowego progu wyborczego.

Jurkynas uważa, że AWPL zaszkodziły m.in. wypowiedzi lidera partii Waldemara Tomaszewskiego, który - na przykład - bronił polityki Alaksandra Łukaszenki wobec protestów na Białorusi.

Justyna Prus