Litwa: Kilkaset osób w akcji solidarności z Białorusią

Kilkaset osób wzięło udział w sobotę wieczorem w akcji solidarności z białoruskim społeczeństwem obywatelskim zorganizowanym w centrum Wilna na placu Łukiskim w rocznicę zatrzymania Siarhieja Cichanouskiego.

"Przed rokiem byłam w domu. Z dziećmi na żywo oglądałam jego (Siarhieja) zatrzymanie. Byłem w szoku, nie wiedziałem, co mam dalej robić" - mówiła podczas akcji jej inicjatorka Swiatłana Cichanouska, żona Siarhieja, kontrkandydatka Alaksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich.

Cichanouska, określana dzisiaj jako liderka białoruskiej opozycji, podkreśliła, że w przed rokiem nie do wiary było, iż "my zwykli ludzie możemy sprzeciwić się temu (Łukaszence), który przez długie lata siedzi w Pałacu Niepodległości i poniewiera swym narodem, że na protestach zobaczymy tylu ludzi, i że zetkniemy się z takim bólem, który nie pozwala na przebaczenie". Cichanouska wskazała też, że "podczas każdego spotkania, w każdym wywiadzie podkreślam, iż reżim (na Białorusi) dokonał prawdziwej okupacji, i że dziewięć milionów osób jest zagrożonych".

"Wydarzenia ostatniego tygodnia (porwanie przez reżim pasażerskiego samolotu) stały się katalizatorem reakcji świata" na to, co się dzieje na Białorusi" - powiedziała Cichanouska.

W akcji uczestniczyli głównie Białorusini mieszkający na Litwie, ale też Litwini i litewscy politycy. Były białoruskie flagi historyczne, zdjęcia zatrzymanych białoruskich opozycjonistów, plakaty z treścią skierowaną przeciwko Łukaszence.

Litewskie media informują, że akcje solidarności z mieszkańcami Białorusi w sobotę odbyły w wielu miastach Europy i świata, m.in. w Londynie, Dublinie, Amsterdamie, Tallinie, Sydney, Tel Awiwie, Sztokholmie.

Przed kilkoma dniami Cichanuouska zaapelowała, by w sobotę, w rocznicę aresztowania jej męża, Białorusini okazali wzajemne wsparcie poprzez uliczne akcje, symbole i listy do więźniów politycznych.

Cichanouski, popularny bloger i krytyk władz został zatrzymany w czasie pikiety wyborczej 29 maja 2020 roku w Grodnie. Władze postawiły mu kilka zarzutów karnych. Cichanouska zgłosiła się do udziału w wyścigu prezydenckim, gdy jej mąż trafił do aresztu i stało się jasne, że nie zostanie dopuszczony do kandydowania.

Po przegranej w wyborach prezydenckich Swiatłana Cichanouska została zmuszona do wyjazdu z Białorusi. Przyjechała do Wilna, gdzie już wcześniej zostały przewiezione jej dzieci.

Z Wilna Aleksandra Akińczo